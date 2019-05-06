В аэропорту Шереметьево обнаружены оба «черных ящика» аварийного самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».

Как передает «Интерфакс», после ЧП с возгоранием пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево были обнаружены оба бортовых самописца — речевой и параметрический.

Отмечается, что «черные ящики» будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, которая может занять от двух недель до месяца.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в столичном аэропорту Шереметьево аварийную посадку совершил следовавший в Мурманск самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 73 пассажира. После возгорания воздушного судна, которое, предположительно, произошло из-за попадания молнии, погибли более 40 человек. Сообщалось, что эвакуация выживших экипажем была затруднена из-за действий пассажиров первых рядов, которые после аварийной посадки начали забирать ручную кладь. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил тщательно расследовать причины возгорания самолета.