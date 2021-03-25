Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:05

«Таким путем страна погибнет в современном мире»: Лев Пономарев о ликвидации «Мемориала»*

Правозащитник уверен, что, двигаясь в этом направлении, власти приведут Россию к уничтожению, не замечая истиной угрозы государственности

Фото: архив редакции

Лев Пономарев

Один из основателей «Мемориала»* правозащитник Лев Пономарев** прокомментировал сегодняшнее решение Верховного суда о ликвидации организации. Он отмечает, что это не только «уничтоженная часть» его собственной жизни, но вектор движения всей России, ведущий к распаду государства.

«То, что произошло – это поворот. Дальше только падение вниз, к тоталитарному режиму, — объясняет Пономарев в разговоре с изданием VPost. — Не знаю, как дальше будут идти репрессии в России, будет философский пароход, самолет или что-то еще… Но гайки закручивать до предела они будут. Не знаю, что власти хотят получить. Таким путем страна погибнет в современном мире. (…) Их руками идет уничтожение России как сильного государства. Они все борются с зарубежной опасностью — а она на самом деле сидит внутри, в политбюро, ФСБ».

Правозащитник обращает внимание на взаимосвязь между этим курсом и пытками в колонии, наличие которых не вызвало у президента Владимира Путина особенных эмоций, когда на пресс-конференции соответствующий вопрос задала ему Ксения Собчак. «Мол, везде, насилие, и что?» — пересказывает Пономарев реакцию главы государства.

Он также отмечает, что, уйдя из науки в правозащиту и в «Мемориал»*, рассчитывал добиться каких-то перемен для всей страны, полагая эту общественную миссию самой важной частью своей жизни.

Напомним, что решение о ликвидации «Международного Мемориала»* было принято Верховным судом в связи с ходатайством Генеральной прокуратуры. Защита намерена обжаловать это решение в следующей инстанции.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

**Лев Пономарев объявлен в России «иностранным агентом».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Виктория Токарева: У меня литература для дураков

Происшествия 57 минут назад

Привет из 90-х: в московском ТЦ предпринимателю в ходе разборки прострелили плечо

Дмитрий Быков 59 минут назад

Потребители себя

Дмитрий Быков 1 час назад

Дмитрий Быков - 100 книг, которые должен прочитать каждый. Глава первая

Общество 1 час назад

К заявившему о похищении родных в Чечне юристу Комитета против пыток пришли с обысками

Политика 1 час назад

Znak.com: Готовится задержание Евгения Ройзмана, за ним ведется наблюдение

Общество 1 час назад

Депутата Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав после дела с лосем

Общество 1 час назад

Материнский капитал хотят разрешить использовать на лечение ребёнка

Политика 2 часа назад

Александр Лукашенко стал «Человеком года в организованной преступности и коррупции»

Происшествия 2 часа назад

В Ставрополье пьяный хирург с автоматом открыл стрельбу в больнице из-за ссоры с экс-женой

Общество 2 часа назад

Мигрантов с 1 января будут выдворять из России за незаконную трудовую деятельность

Политика 3 часа назад

Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»*

Недвижимость 4 часа назад

Набиуллина заверила, что цены на недвижимость перестанут расти

Общество 5 часов назад

Количество заболевших COVID-19 в России продолжает снижаться, ждать ли в Новом году конца пандемии?

Политика 5 часов назад

«Береженого Бог бережет»: После загадочной смерти Просвирнина Яшин предупредил, что не склонен к суициду

Общество 5 часов назад

Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми несчастливыми гражданами вместе с Афганистаном и Ираком

Происшествия 6 часов назад

В Краснодаре рабочий избил старушку и вступившегося за неё мужчину. Полиция отказалась выслать наряд

Общество 6 часов назад

Названы самые дорогие авиа и ж/д билеты на новогодние каникулы по России и за рубеж

Общество 7 часов назад

Экологию защитят нагайкой. Казаков начнут привлекать к охране природы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика