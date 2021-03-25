«Таким путем страна погибнет в современном мире»: Лев Пономарев о ликвидации «Мемориала»*

Один из основателей «Мемориала»* правозащитник Лев Пономарев** прокомментировал сегодняшнее решение Верховного суда о ликвидации организации. Он отмечает, что это не только «уничтоженная часть» его собственной жизни, но вектор движения всей России, ведущий к распаду государства.

«То, что произошло – это поворот. Дальше только падение вниз, к тоталитарному режиму, — объясняет Пономарев в разговоре с изданием VPost. — Не знаю, как дальше будут идти репрессии в России, будет философский пароход, самолет или что-то еще… Но гайки закручивать до предела они будут. Не знаю, что власти хотят получить. Таким путем страна погибнет в современном мире. (…) Их руками идет уничтожение России как сильного государства. Они все борются с зарубежной опасностью — а она на самом деле сидит внутри, в политбюро, ФСБ».

Правозащитник обращает внимание на взаимосвязь между этим курсом и пытками в колонии, наличие которых не вызвало у президента Владимира Путина особенных эмоций, когда на пресс-конференции соответствующий вопрос задала ему Ксения Собчак. «Мол, везде, насилие, и что?» — пересказывает Пономарев реакцию главы государства.

Он также отмечает, что, уйдя из науки в правозащиту и в «Мемориал»*, рассчитывал добиться каких-то перемен для всей страны, полагая эту общественную миссию самой важной частью своей жизни.

Напомним, что решение о ликвидации «Международного Мемориала»* было принято Верховным судом в связи с ходатайством Генеральной прокуратуры. Защита намерена обжаловать это решение в следующей инстанции.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

**Лев Пономарев объявлен в России «иностранным агентом».