Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»*
Собравшиеся у здания суда громко скандируют «Позор!»
Правозащитная организация «Международный Мемориал»* была официально ликвидирована решением Верховного суда, удовлетворившего требования Генеральной прокуратуры России.
«Иск о ликвидации «Мемориала» удовлетворить, «Мемориал» ликвидировать», — приводит «Медиазона»** решение судьи Аллы Назаровой.
Собравшиеся у здания суда граждане, пришедшие поддержать организацию, громко скандируют «Позор!», комментируя таким образом решение г-жи Назаровой.
В качестве аргументов Генпрокуратуры в ходе процесса высказывались обвинения в том, что правозащитники якобы «спекулируют на теме политических репрессий XX века, создают лживый образ СССР как террористического государства, обеляют и реабилитируют нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан».
Защита организации заявила о намерении обжаловать сегодняшнее решение Верховного суда.
Отдельно Мосгорсуду предстоит принять решение о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»*, на которой настаивает Прокуратура Москвы.
*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».
**«Медиазона» объявлена в России «иностранным агентом».