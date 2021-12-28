Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»*

Правозащитная организация «Международный Мемориал»* была официально ликвидирована решением Верховного суда, удовлетворившего требования Генеральной прокуратуры России.

«Иск о ликвидации «Мемориала» удовлетворить, «Мемориал» ликвидировать», — приводит «Медиазона»** решение судьи Аллы Назаровой.

Собравшиеся у здания суда граждане, пришедшие поддержать организацию, громко скандируют «Позор!», комментируя таким образом решение г-жи Назаровой.

В качестве аргументов Генпрокуратуры в ходе процесса высказывались обвинения в том, что правозащитники якобы «спекулируют на теме политических репрессий XX века, создают лживый образ СССР как террористического государства, обеляют и реабилитируют нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан».

Защита организации заявила о намерении обжаловать сегодняшнее решение Верховного суда.

Отдельно Мосгорсуду предстоит принять решение о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»*, на которой настаивает Прокуратура Москвы.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

**«Медиазона» объявлена в России «иностранным агентом».