Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:20

«Работают соответствующие ведомства»: Песков не видит тенденции в преследовании правозащитников

В Кремле заверили, что это всего лишь частные случаи российского правосудия

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает претензии к «Мемориалу»* и «ОВД-Инфо»*, а также уголовное преследование историка, главы карельского отделения «Мемориала»* Юрия Дмитриева тенденцией.

«Есть единичные случаи, работают соответствующие ведомства, обращаются в суд, когда они усматривают признаки нарушения закона, а дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет. Это отдельные случаи, какие-то менее резонансные с общественной точки зрения, какие-то более резонансные. Но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция, не видим здесь какой-то тенденции», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Он также пояснил, что Кремль традиционно не комментирует решения суда, в том числе и по блокировке «ОВД-Инфо», а вопрос с очередным продлением срока Дмитриеву не входит, по его словам, в повестку президентской администрации.

Напомним, что сайт «ОВД-Инфо»* был заблокирован из-за неназванных публикаций, которые якобы содержат оправдание экстремизма и терроризма, а «Мемориал»* хотят ликвидировать по требованию Генеральной прокуратуры. 65-летнему Юрию Дмитриеву сегодня увеличили срок пребывания в колонии строгого режима с 13 до 15 лет.

*«Мемориал» и «ОВД-Инфо» объявлены в России «иностранным агентом».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 56 минут назад

Виктория Токарева: У меня литература для дураков

Общество 36 секунд назад

На сканеры для QR-кодов в транспорте Петербург потратит 122 миллиона рублей

Общество 54 минуты назад

Путин подарил квартиру мальчику, чьё новогоднее желание об игре на гитаре исполнил до этого

Политика 1 час назад

В Беларуси россиянина приговорили к 11 годам колонии за озвучивание оппозиционных роликов

Общество 1 час назад

Назвавшую чиновников «церберами» пенсионерку признали виновной в «пропаганде неполноценности»

Политика 1 час назад

Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ, вызвавший протесты

Происшествия 2 часа назад

Пятиклассник ударил ножом отца, защищая мать от побоев, она же обвинила сына в пристрастии к компьютерным играм

Общество 2 часа назад

Вирусолог назвал невозможным предложение Матвиенко вакцинировать от ковида 100% россиян

Общество 2 часа назад

Самая большая в России «Снежная деревня» открылась в Заполярье

Политика 3 часа назад

Лавров признался, что не видит смысла в слове «демократия»

Происшествия 3 часа назад

Число погибших из-за тихоокеанского тайфуна "Рай" возросло до 389 человек. Видео

Политика 3 часа назад

Уже 20 лет вступают. В команде Навального дали оценку «угрозы» вхождения Украины в НАТО

Политика 4 часа назад

Алексей Дюмин, которому СМИ прочат должность главы МЧС, поздравил спасателей и подарил им новые автомобили

Общество 4 часа назад

Прокуратура требует заменить условный срок на реальный отцу экс-главы ФБК* Жданова

Политика 4 часа назад

«Системная работа по уничтожению правозащиты»: Ассоциация независимых депутатов осудила преследование «ОВД-Инфо»*

Общество 5 часов назад

Хаски для ласки. Как собаки путешественников Шпаро помогают детям-инвалидам

Политика 5 часов назад

Дед Мороз задолжал 10 миллионов рублей за то, что не исполняет желания и не дарит подарки

Политика 5 часов назад

Законотворчество во время чумы: какие законы напринимали депутаты за год

Политика 5 часов назад

Историку Юрию Дмитриеву второй раз увеличили срок заключения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика