«Работают соответствующие ведомства»: Песков не видит тенденции в преследовании правозащитников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает претензии к «Мемориалу»* и «ОВД-Инфо»*, а также уголовное преследование историка, главы карельского отделения «Мемориала»* Юрия Дмитриева тенденцией.

«Есть единичные случаи, работают соответствующие ведомства, обращаются в суд, когда они усматривают признаки нарушения закона, а дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет. Это отдельные случаи, какие-то менее резонансные с общественной точки зрения, какие-то более резонансные. Но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция, не видим здесь какой-то тенденции», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Он также пояснил, что Кремль традиционно не комментирует решения суда, в том числе и по блокировке «ОВД-Инфо», а вопрос с очередным продлением срока Дмитриеву не входит, по его словам, в повестку президентской администрации.

Напомним, что сайт «ОВД-Инфо»* был заблокирован из-за неназванных публикаций, которые якобы содержат оправдание экстремизма и терроризма, а «Мемориал»* хотят ликвидировать по требованию Генеральной прокуратуры. 65-летнему Юрию Дмитриеву сегодня увеличили срок пребывания в колонии строгого режима с 13 до 15 лет.

*«Мемориал» и «ОВД-Инфо» объявлены в России «иностранным агентом».