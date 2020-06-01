«Системная работа по уничтожению правозащиты»: Ассоциация независимых депутатов осудила преследование «ОВД-Инфо»*

Блокировка сайта «ОВД-Инфо»* и его преследование правоохранительными органами является «инструментом политических репрессий, развернутых государственными структурами в отношении правозащитной организации», убеждены в Ассоциации независимых депутатов, которая опубликовала заявление в поддержку проекта.

«Идет системная работа государственных органов по уничтожению в России правозащитного движения и выдавливанию из страны тех, кто оказывает поддержку пострадавшим от государственного беззакония и произвола»,

— пишут независимые депутаты, объединяя кейс «ОВД-Инфо»* с преследованием «Мемориала»** и роспуском «Команды 29»*** (возобновила свою деятельность как «Первый отдел»).

По мнению членов Ассоциации, россияне таким образом «лишаются последней независимой защиты своих прав и свобод, гарантированных Конституцией». Депутаты призывают граждан страны «не принимать» происходящее и бороться за остатки правозащиты в России, а также выражают свою солидарность проекту «ОВД-Инфо»*.

Под обращением свои подписи оставили более 30 депутатов разных уровней от городских до региональных парламентов. Среди них, к примеру, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, депутат парламента Великого Новгорода Анна Черепанова, депутат Ейского Городского Совета Александр Коровайный, а также бывший депутат Псковского городского собрания, член Федерального политического комитета «Яблока» Лев Шлосберг и многие другие.

«ОВД-Инфо»* — медийный проект, который не только работает как СМИ, освещая случаи уголовного и административного преследования по делам прямо или косвенно связанным с политикой, но и осуществляет правозащитную деятельность, собирая всю информацию о задержаниях на протестных акциях и координируя защиту их фигурантов с привлечением юристов и адвокатов. По мнению следственных органов и Роскомнадзора, который заблокировал сайт организации на основании судебного решения (представителей «ОВД-Инфо»* о нем не известили), в неуказанных публикациях проекта содержится оправдание экстремизма и терроризма.





*«ОВД-Инфо» объявлен в России «иностранным агентом».

**«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

***Российские власти усматривают связь между «Командой 29» и чешской Společnost Svobody Informace, которая признана в России «нежелательной организацией». В организации эту связь отрицают.