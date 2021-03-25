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«Теперь о вашем задержании узнает примерно никто»: замперед московского «Яблока» прокомментировал блокировку «ОВД-Инфо»*

Проект помощи политическим активистам заблокирован Роскомнадзором без объяснения причины

Фото: Tg-канал «Это Гончаров»

Кирилл Гончаров

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «ОВД-Инфо»*, но причина блокировки до сих пор неизвестна. Решение о блокировке принял Луховицкий суд Московской области ещё 20 декабря.

«13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня. 14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий. 15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам»

, – описывает ситуацию проект по помощи политическим активистам в своём телеграм-канале.

Аналитик проекта Григорий Дурново в эфире «Эха Москвы» заявил, что команда будет искать законные методы оспаривания этого решения. Но для начала будут пытаться выяснить, из-за чего произошла блокировка.

Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале:

«Официальная причина неизвестна. Неофициальную - мы все понимаем. Теперь о вашем задержании узнает примерно никто. Вашим адвокатом будет примерно никто. Я даже боюсь представить, что будет в 2024 году, если в 2021 уже ничего не осталось»

* «ОВД-Инфо» внесён Минюстом в реестр иностранных агентов

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