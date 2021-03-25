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РКН обвинил «ОВД-Инфо»* в оправдании терроризма и экстремизма

От администраций соцсетей потребовали удалить аккаунты организации с площадок

Фото: стоп-кадр YouTube «ОВД-Инфо»

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта проекта «ОВД-Инфо».

Запрещённой на сайте проекта оказалась информация, «направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций». Такое объяснение дано в заявлении РКН, предоставленном «Интерфаксу». Ресурс был полностью запрещен на территории РФ.

Также уточняется, что администрациям соцсетей направлены требования по удалению аккаунтов «ОВД-Инфо» со своих площадок. 

В «ОВД-Инфо» уже заявили, что планируют оспорить решение законным способом.

Проект «ОВД-Инфо» был создан для мониторинга задержаний и преследований участников акций протеста, чтобы обеспечить гласность этих событий.

* «ОВД-Инфо» внесён Минюстом в реестр иностранных агентов

Рубрика: Общество

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