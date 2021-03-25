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Уже 20 лет вступают. В команде Навального дали оценку «угрозы» вхождения Украины в НАТО

Леонид Волков не видит предпосылок для скорого вхождения Украины в НАТО, а нагнетание этой темы связывает с попыткой отвлечь население от реальных проблем

Фото: Telegram @leonid_volkov

Леонид Волков

Тема о возможном вступлении Украины в НАТО и, соответственно, расширения Альянса на восток раздута российскими властями на пустом месте и не заслуживает серьезного обсуждения, считает один из ближайших соратников оппозиционного политика Алексея Навального политтехнолог Леонид Волков. 

По его мнению, вся «непрерывная многочасовая истерика» на эту тему президента Владимира Путина, МИД РФ и государственной пропаганды, заявляющих о недопустимости расширения НАТО и гарантий невступления в Альянс Украины, нужна исключительно для того, чтобы пропагандисты могли отвлечь население страны от внутриполитических провалов руководства.

Он напоминает, что «план действий Украина — НАТО» был принят Киевом ещё в ноябре 2002 года, а в апреле 2008 года Украина официально обратилась в Альянс, чтобы получить инструкции по вступлению в него, однако договоренностей на этом пути, как считает Волков, не случилось. Если бы «План действий по членству в НАТО» и был одобрен, то это вовсе не означало бы скорое вступление в Альянс, говорит политтехнолог, приводя в пример Боснию и Герцеговину, которая, по его словам, получила его в 2010 году, и до сих пор не вступила в НАТО.

«А что случилось [за последнее время по вопросу вступления Украины в НАТО]? А ничего. Что и является прямым доказательством абсолютной искусственности этой истерики. Она нужна только для того, чтобы кормить пропаганду. И чтобы россияне думали не о том, что им не на что Новый год встретить, потому что цены выросли на 20-30%, а про то, как круто Путин и МИД дают отпор порочному Западу», — объясняет Волков.

Напомним, что ранее МИД предложил США и НАТО подписать составленные им договоренности о нерасширении НАТО на восток, а президент Путин сказал, что в случае отказа, над ответом будут работать «военные эксперты».

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