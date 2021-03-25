В Кремле назвали «вопросом жизни и смерти» присутствие НАТО на территориях бывшего СССР
Песков также объясняет, что во время переговоров дипломаты обсуждают реальные проблем, а не обмениваются обвинениями, как на публике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал спокойнее относиться к «информационным мегафонным вбросам», сопровождающим переговоры о гарантиях безопасности между Россией и НАТО. По его словам, на деле разговор куда более спокойный и предметный, хотя членство Украины и других стран в Альянсе в Москве воспринимают как «вопрос жизни и смерти».
«Распространение НАТО на такие страны как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза, — пояснил Песков в эфире федерального телевидения. — Конечно это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас».
По мнению официального представителя Кремля, стоит дождаться переговоров между РФ и блоком, которые, предположительно, пройдут в январе. В ходе него стороны будут обсуждать свои позиции «более предметно, но более спокойно и более взвешенно».