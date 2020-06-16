«Поздравляйте меня!». Поклонская получила степень магистра

Наталья Поклонская, которая была назначена осенью на должность посла, рассказала о том, что закончила обучение в Дипломатической академии МИД России. Чиновница поступила туда еще в период работы в Госдуме.

- Всем привет. Я нахожусь в Дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже закончила. Защитила свою магистерскую диссертацию. Поэтому я счастливая, - говорит Наталия. - Тема у меня великолепная, моя тема. «Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе». Поэтому поздравляйте меня!

Несмотря на то, что указ о назначении Поклонской послом России в Кабо-Верде был подписан Владимиром Путиным еще в октябре, Наталия до сих пор не уехала в африканскую страну. Как пояснили «Собеседнику» в МИДе, задержка с отправлением на новое место работы вызвана, в том числе, ковидными ограничениями.