В МИДе объяснили, почему Поклонская до сих пор не на Кабо-Верде. Путин назначил ее послом полтора месяца назад

Президентский указ о назначении Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде был издан 13 октября. Сама экс-депутат обещала оказаться на рабочем месте через «неделю-две» после этого. Однако, на дворе уже 24 ноября, а Наталья все ещё проводит фотосессии в Москве для глянцевых журналов. Недавно она сфотографировалась для Tatler на фоне Кремля.

«А где же океан и пальмы?» - спрашивают удивленные подписчики на ее странице в инстаграме.

«Собеседник» обратился в МИД РФ, чтобы узнать, чем вызвана задержка.

- Всё индивидуально. Зависит от многих обстоятельств: оформление документов, передача дел, обстановка в стране выезда, логистика. В данном случае всё идёт штатно, - пояснили в ведомстве, - Раньше было 1-1,5 месяца. В связи с пандемией сроки корректируются. В том числе из-за эпидемиологической ситуации и соответствующих требований.

Как известно, Наталья Поклонская не проходила процедуру вакцинации. По ее собственным словам, это связано с тем, что она уже переболела короновирусом.

При этом известно, что власти Кабо-Верде установили жесткие ограничения для тех, кто собирается въехать в страну. Российской вакцины «Спутник V» нет в списке разрешенных. Африканская страна допускает только препараты AstraZeneca, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinopharm, Sinovac, Janssen, а также Johnson&Johnson. Полный список ограничений можно найти на специальной странице сайта МИД РФ.

Сама Поклонская не стала подробно отвечать, почему ещё не приступила к работе посла. «Всему свое время. Я просто сейчас жду», - сказала Наталья в недавнем стриме для своих подписчиков. На главной странице российского посольства в Кабо-Верде послом до сих пор значится Владимир Соколовский.