Личная жизнь, секреты стройности, Кабо-Верде. Поклонская честно ответила на вопросы о себе

О ссоре с руководством ЛНР

Летом этого года стало известно, что символа «крымской весны» - Наталью Поклонскую не пустили на территорию Луганской Народной Республики к родственникам.

- Почему - это нужно спрашивать у руководства ЛНР. Я хотела туда со своим проектом. Хотела побеседовать с людьми, которые прошли войну. Хотела собрать стариков наших, сварить полевую кашу, подарить подарки, раздать продукты. Самая главная моя цель была в том, чтобы посетить бабушку. Она ещё была жива, ей было 94 года. Я хотела увидеться и может, попрощаться. Меня не пустили с аргументацией, что в Луганске ковид. Бабушка все поняла, мы пообщались по видеосвязи.

По словам Натальи Поклонской ее не пустили в ЛНР после того, как она дала интервью журналисту Антону Красовскому (работает на RT).

- Там я сказала, что жители Донбасса хотят мира, что они обычные люди, которые не хотят жить в разрухе. Я не говорю как живут руководители ЛНР и ДНР и где они живут. У них все хорошо. Я говорю про других людей. Про больницы, в которых нет отопления. Дядя у меня попал в больницу, он тоже умер недавно, месяц назад. Он заболел, в больницах нет отопления. Дядя попал в местную больницу и умер. Когда он лежал, ему по очереди давали кислородную маску - одну на всех. Каждый день он дышал по два раза. Мы доставали дополнительные маски, отправляли туда. Конечно, сложно жить в таких условиях.