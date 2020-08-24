Личная жизнь, секреты стройности, Кабо-Верде. Поклонская честно ответила на вопросы о себе
Экс-депутат Госдумы целый час общалась со своими подписчиками в инстаграме и рассказала много интересного о своей жизни. Мы всё подслушали
В новостные заголовки СМИ попало только мнение Наталии о массовом введении QR-кодов. Но это далеко не единственное, чем Поклонская поделилась с публикой впервые.
Почему до сих пор не на Кабо-Верде?
Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую российским послом в африканской стране еще 13 октября. Прошел уже месяц, но Наталья все ещё не приступила к своим обязанностям. На главной странице российского посольства в Кабо-Верде начальником до сих пор указан Владимир Соколовский.
- В форме дипломата вы меня уже видели. Всему свое время, - загадочно ответила Наталья, - Сейчас я не в отпуске, я просто сейчас жду… Решаются технические вопросы. Вы обо всем узнаете. Когда я туда поеду, я не прекращу общаться с подписчиками. Планирую, что будет много фотографий. Буду показывать красоты моря, достопримечательности.
О ссоре с руководством ЛНР
Летом этого года стало известно, что символа «крымской весны» - Наталью Поклонскую не пустили на территорию Луганской Народной Республики к родственникам.
- Почему - это нужно спрашивать у руководства ЛНР. Я хотела туда со своим проектом. Хотела побеседовать с людьми, которые прошли войну. Хотела собрать стариков наших, сварить полевую кашу, подарить подарки, раздать продукты. Самая главная моя цель была в том, чтобы посетить бабушку. Она ещё была жива, ей было 94 года. Я хотела увидеться и может, попрощаться. Меня не пустили с аргументацией, что в Луганске ковид. Бабушка все поняла, мы пообщались по видеосвязи.
По словам Натальи Поклонской ее не пустили в ЛНР после того, как она дала интервью журналисту Антону Красовскому (работает на RT).
- Там я сказала, что жители Донбасса хотят мира, что они обычные люди, которые не хотят жить в разрухе. Я не говорю как живут руководители ЛНР и ДНР и где они живут. У них все хорошо. Я говорю про других людей. Про больницы, в которых нет отопления. Дядя у меня попал в больницу, он тоже умер недавно, месяц назад. Он заболел, в больницах нет отопления. Дядя попал в местную больницу и умер. Когда он лежал, ему по очереди давали кислородную маску - одну на всех. Каждый день он дышал по два раза. Мы доставали дополнительные маски, отправляли туда. Конечно, сложно жить в таких условиях.
Хотите стать президентом?
По поводу президентства - я вообще об этом не думаю. И партию свою создавать пока не планирую.
Любимая книга
- У меня нет любимой книги. Я ее еще ищу. Сейчас я читаю Дэна Брауна «Точка обмана». Этот автор - такой пророк современности, мне кажется. Он пишет вроде бы фантастические вещи, но посмотришь вокруг и понимаешь - вроде и не такие и фантастические. Люблю «Божественную комедию» Данте Алигьери. «Оставь надежду всяк сюда входящий»” - такую табличку надо повесить над кабинетом некоторых чиновников. Из сериалов советую посмотреть «Утраченный символ» по роману Дэна Брауна. Там всякие тайны и загадки масонской ложи. Интересно. Нам с дочкой нравится.
В чем секрет стройности?
- Это, конечно, режим питания. Но, вообще, секрет стройности знает моя дочка. Вот она стройная. Конечно, надо стараться на ночь не кушать - только чай ромашковый или мятный. Правда, есть грешок - иногда на ночь можем съесть по бутерброду. Бывает, что хочется себя порадовать и что-то схомячть, как говорит моя дочь. Чтобы морально не страдать. Но часто так делать не надо.
Когда замуж?
Это такой вопрос очень… Над этим надо хорошо подумать.
О хронической бессоннице
-Я ложусь спать рано - ориентировочно в 22:00. И рано просыпаюсь. При этом раньше нервничала и просыпалась в три-четыре часа ночи. Все нормальные люди спят, а я сижу с бессонницей. Потом я перестала нервничать и даже какой-то период времени не просыпалась. Но иногда это возвращается, наверное от какого-то перенапряжения. Совет: если у вас такая же проблема - берите книгу, включайте телефон, берите наушники и слушайте что-нибудь развивающее. Учите языки, учите уроки. Главное, не нервничать.
О выходе на бессмертный полк с портретом Николая II
- Николай Второй, конечно, не принимал участие в Великой Отечественной войне. Он не мог этого сделать, потому что его убили. После этого история начала развиваться по-другому. Те люди, которые погибли за веру, защищая нашу свободу, для меня они все - герои.
По словам Наталии, эта история не прошла для нее безнаказанно.
- Прислали письмо из Генеральной прокуратуры. 22 июня 2016 написал первый заместитель генпрокурора, я об этом раньше не рассказывала. ”Вы совершили неуместное действие, идущее вразрез с уставом движения Бессмертный полк, вызвав многочисленные публикации, в том числе критического содержания. Допустив нарушение кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации". Поэтому я наказана. Но я очень рада этому наказанию - значит все верно сделала.
Спустя 3 месяца Поклонская была освобождена от должности прокурора Крыма. Первые слухи об отставке появились в июле - сразу после того самого наказания. По словам Натальи, она ушла из прокуратуры без права на пенсию: "Не хватило стажа".
- Но не будем о пенсии. Я ещё молодая, не смотрите на мои анкетные данные - я шифруюсь. Шучу.
Что играете на гитаре?
Гитара осталась в Крыму, сейчас уроки приостановлены. Пока я учусь играть песню “Я спросил у ясеня”. Потом разучу «Если у вас нету тети».
В чем счастье?
В гармонии. В семье, внутри себя, в личной жизни, на работе.