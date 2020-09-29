«Я продолжу защищать человека, которого люблю»: Тихановская высказалась о сроке мужа до вынесения приговора

Лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская опубликовала обращение о сроке, к которому белорусский суд приговорил её мужа Сергея Тихановского. Она сделала это сегодня утром, за несколько часов до того как приговор был оглашен самим судом.

«Я записываю это видео до объявления так называемого «приговора» Сергею. Я представляю, какая там будет цифра — и очень сложно будет психологически её принять. Но, с другой стороны, год, двадцать, сто лет — это ненормально. Это незаконно и это не то, с чем можно мириться», — сказала она.

Узнав, сколько лет дали её супругу, она заявила, что будет «продолжать защищать» человека, которого любит и «который стал лидером для миллионов беларусов». Тихановская намерена не оставлять попытки «делать что-то очень сложное, может быть, невозможное», чтобы приблизить момент, когда увидится с мужем в новой Беларуси. Кроме того, она будет и дальше слать ему открытки и рисунки их детей.

Когда Сергей выйдет из колонии, все из всех этих посылок она намерена сделать памятный альбом. По словам Тихановской, именно ради этого момента его освобождения она и занимается политической деятельностью. «Осталось решить, что каждый готов сделать, чтобы поскорее осуществить нашу мечту», — говорит она в конце.

Напомним, что Сергей Тихановский сегодня был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Политика арестовали во время одного из предвыборных митингов, ему вменили ряд уголовных статей, поэтому на тот момент неизвестная Светлана Тихановская заявила, что пойдет на выборы вместо него.