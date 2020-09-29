Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:58

«Я продолжу защищать человека, которого люблю»: Тихановская высказалась о сроке мужа до вынесения приговора

Тихановская заверила, что вся её деятельность направлена на вызволение супруга из тюрьмы. Она прокомментировала его «приговор» заранее

Фото: Скриншот из Telegram-канала @tsikhanouskaya

Светлана Тихановская

Лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская опубликовала обращение о сроке, к которому белорусский суд приговорил её мужа Сергея Тихановского. Она сделала это сегодня утром, за несколько часов до того как приговор был оглашен самим судом.

«Я записываю это видео до объявления так называемого «приговора» Сергею. Я представляю, какая там будет цифра — и очень сложно будет психологически её принять. Но, с другой стороны, год, двадцать, сто лет — это ненормально. Это незаконно и это не то, с чем можно мириться», — сказала она.

Узнав, сколько лет дали её супругу, она заявила, что будет «продолжать защищать» человека, которого любит и «который стал лидером для миллионов беларусов». Тихановская намерена не оставлять попытки «делать что-то очень сложное, может быть, невозможное», чтобы приблизить момент, когда увидится с мужем в новой Беларуси. Кроме того, она будет и дальше слать ему открытки и рисунки их детей.

Когда Сергей выйдет из колонии, все из всех этих посылок она намерена сделать памятный альбом. По словам Тихановской, именно ради этого момента его освобождения она и занимается политической деятельностью. «Осталось решить, что каждый готов сделать, чтобы поскорее осуществить нашу мечту», — говорит она в конце.

Напомним, что Сергей Тихановский сегодня был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Политика арестовали во время одного из предвыборных митингов, ему вменили ряд уголовных статей, поэтому на тот момент неизвестная Светлана Тихановская заявила, что пойдет на выборы вместо него.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Общество 8 минут назад

Опрос: Нужно ли дать полиции еще больше полномочий?

Происшествия 10 минут назад

В Крыму гонщик не справился с управлением. Видео

Общество 18 минут назад

Требование проверить слова Сокурова по статьям о разжигании вражды и нарушении территориальной целостности направлены в СК

Политика 57 минут назад

Шлосберг о приговоре Тихановскому: «Надеюсь, Лукашенко получит не меньше»

Общество 59 минут назад

Екатерина Мизулина после скандального интервью закрыла комментарии в своем Instagram

Расследование 1 час назад

Золотые дети Ротенберга. Как компания друга Путина заработала миллиарды в «Артеке»

Общество 1 час назад

Гинцбург сообщил об испытаниях модификации «Спутника V» под штамм омикрон

Политика 1 час назад

Бросившего вызов Лукашенко Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии

Общество 1 час назад

Силовики будут уведомлять о взломе собственников машин и квартир в течение суток после процедуры

Общество 2 часа назад

Абсолютное большинство россиян не видят угрозы в Украине. Половина называют украинцев братьями

Общество 3 часа назад

Чипировать преступников – и дело с концом!

Общество 3 часа назад

Рособрнадзор предложил сделать портфолио школьников альтернативой ЕГЭ

Политика 3 часа назад

«Я просто охреневаю от цен. И вдвойне – от их роста»: Навальный рассказал об инфляции в колонии

Общество 4 часа назад

Санкт-Петербург обогнал Москву по новым заболевшим COVID-19

Общество 4 часа назад

Роспотребнадзор: Сироты из кадетской школы в Туве отравились из-за некачественного питания

Общество 4 часа назад

Попова: большинство заразившихся омикрон-штаммом в России были вакцинированы от COVID-19

Общество 5 часов назад

Из-за принятия законов о QR-кодах может закрыться большое количество торговых центров

Происшествия 5 часов назад

В Туве 74 учащихся кадетской школы госпитализированы с признаками отравления

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика