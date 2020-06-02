Бросившего вызов Лукашенко Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии

Гомельский областной суд приговорил оппозиционного политика Сергея Тихановского, мужа непризнанного президента Беларуси Светланы Тихановской к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщает «БелТА».

Власти вменили ему организацию беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе Центризбиркома и организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сергей Тихановский занимался блогингом — он ездил по Беларуси и разговаривал с жителями страны. Проблемы с законом у него начались после того, как он открыто выступил против Александра Лукашенко и начал собирать подписи за свое выдвижение в кандидаты в президенты — тогда, чтобы оставить подпись за него, люди выстраивались в километровые очереди.

В ходе одной из акций его задержали якобы за нападение на милиционера, а потом начали вменять другие уголовные дела. Тогда вместо него подписи начала собирать его супруга, никому не известная на тот момент учительница английского языка Светлана Тихановская.

После недопуска двух других конкурентов Лукашенко — Виктора Бабарико (находится в местах лишения свободы) и Валерия Цепкало (уехал из страны, обвиняется заочно), — Тихановская объединилась с их штабами в качестве единого кандидата от оппозиции.

По версии ЦИК Беларуси, она сокрушительно проиграла Лукашенко, однако многие независимые аналитики уверены, что на самом деле Тихановская одержала победу — объективных результатов выборов нет. Большинство ведущих стран мира, включая Евросоюз, США, Великобританию и Канаду, результаты выборов не признают.