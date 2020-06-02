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Шлосберг о приговоре Тихановскому: «Надеюсь, Лукашенко получит не меньше»

Политик уверен, что белорусы не простят Владимиру Путину того «средневековья», которе Лукашенко устроил в стране при его поддержке

Фото: Facebook: lev.shlosberg

Приговор Сергею Тихановскому полностью политический и является местью его супруге Светлане Тихановской, которая вместо мужа пошла на выборы против Александра Лукашенко, уверен глава Псковского «Яблока» и член федерального политкомитета партии Лев Шлосберг.

«Лукашенко отомстил Светлане Тихановской за своё позорное поражение на президентских выборах 18-летним, то есть почти пожизненным, сроком для Сергея Тихановского, — говорит российский политик. — Надеюсь, что Лукашенко получит не меньше решением Верховного Суда Беларуси, когда этот суд станет Судом».

Шлосберг также отмечает, что «политическую ответственность» за этот и другие приговоры противникам Лукашенко несет поддержавший его президент России Владимир Путин: «Беларусы не простят», — предупреждает он.

Сам Тихановский ранее, уже находясь в СИЗО, объяснял, что время, проведенное в заключении, не повлияло на его политические убеждения. Свой будущий срок он связывал не с решением суда, а с тем, как долго осталось режиму Лукашенко:

«Если народ, люди будут настойчивыми, то все будет недолго. Я буду сидеть столько, сколько это позволит народ, потому что власть принадлежит народу», — говорил он в интервью Deutsche Welle.
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