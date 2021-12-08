«Культ России», ультиматум Польши, книга Меркель, новый поворот в деле Ryanair. Главное к 11 декабря

МИД России потребовал от НАТО пообещать, что Украина и Грузия не войдут в Альянс, гарантировать непродвижение НАТО на восток и избежать размещения угрожающего РФ оружия в близлежащих странах вне зависимости от их членства в НАТО.

Генсек ООН Йенс Столтенберг в очередной раз ответил однозначным отказом: «Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина — и никто другой», — сказал он во время пресс-конференции с новым немецким канцлером Олафом Шольцем.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа создает «культ России». Так он назвал постоянную риторику о военной мощи Кремля, при этом не отрицая, что у России «одна из мощнейших армий мира»:

«Они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет» (цитата по РИА Новости).

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от России принять решение: «Она хочет быть с Европой или против Европы» (цитата по la Repubblica). Он говорит, что Москва «исследует границы дозволенного» и Запад должен ответить на «жесткую» политику, в том числе не допустив запуска «Северного потока-2», который, по его словам, станет «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

Первый зарубежный визит Шольца в качестве канцлера традиционно пришелся на Францию, где он встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры заявили о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и о своем намерении «реанимировать» «нормандский формат» урегулирования ситуации на Донбассе.

Также Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, с которым кроме вопроса изменения климата также обсудил ситуацию с концентрацией российских войск на границе с Украиной.

А вот предшественница Шольца Ангела Меркель на пенсии намерена написать книгу, сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel. Поможет ей в этом её бывшая многолетняя помощница Беате Бауманн. Писать автобиаграфию она не хочет, но намерена объяснить на доступном языке свои решения по ключевым вопросам, от миграционного кризиса до борьбы с пандемией. Книга может выйти через два-три года.

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The Guardian обращает внимание на судебный казус, произошедший в Германии. Федеральный социальный суд счел производственной травму позвоночника менеджера по продажам, который повредил спину, упав по дороге от кровати к рабочему месту, оборудованному у него же дома. Место работы, счел суд, роли не играет.