«Не нравится мне эта продажная морда»: Кадыров попросил проверить слова Сокурова на экстремизм

Кадыров назвал Сокурова нигилистом и попросил проверить его на экстремизм

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале назвал выступление режиссёра Александра Сокурова во время встречи с Путиным «открытой отработкой американской идеи развала России, проверенной на развале СССР».

Напомним, на встрече Владимира Путина с членами СПЧ Александр Сокуров призвал «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», имея в виду республики Северного Кавказа. А также жаловался на отдельные вооружённые формирования при субъектах.

«Я посоветовал бы Сокурову прочитать не свой американский листочек с чушью, с которого он зачитывал антироссийские тезисы, а новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации. Во второй раз на миллионном митинге в Грозном наш народ уже в открытую подтвердил своё желание связать будущее с Россией. А тут, видите ли, Сокуров послушал парочку человек, задержанных за экстремизм, и решил донести это до Владимира Владимировича, перебивая речь президента как базарная тётка»

, – пишет Кадыров.

Подробно Кадыров объяснил и свою позицию по территориальному спору с Ингушетией, называя при этом Сокурова нигилистом, а также настоял на том, что именно он предложил Путину запретить называть глав субъектов президентами:

«И я не президент, не падишах. Я - Глава Чеченской Республики, что указано в Конституции Чеченской Республики. Пусть почитает её, а не американский листочек».

Отвечая на реплику об армии, Кадыров заявил, что является «пехотинцем Верховного Главнокомандующего», а его бойцы подчиняются федеральному командованию.

В довершении Кадыров заверил, что Чечня всегда будет неотъемлемой частью РФ, а также попросил у «компетентных органов» дать правовую оценку словам режиссёра «на факт антигосударственного и экстремистского характера».

«Не нравится мне эта продажная морда!» – заключил Кадыров.