«Непрофессионально и без знания предмета»: Песков прокомментировал обращение Сокурова к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии DailyStorm объяснил жёсткую реакцию Владимира Путина на реплику режиссёра Александра Сокурова.

Сокуров на встрече Путина с членами СПЧ посетовал на националистические настроения в республиках Северного Кавказа и предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».

В ответ президент заметил, что в этой интенции прежде всего заинтересованы в НАТО – «чтобы превратить нас в Московию».

«Президент достаточно жёстко реагировал, потому что режиссёр, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал»

, – цитирует DailyStorm Пескова.

После своего ответа Сокурову президент пригласил его к себе на встречу, чтобы подискутировать.