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«Боюсь, будут проблемы»: Сокуров огорчён непониманием со стороны Путина в споре о Кавказе

Жёсткая словесная перепалка между президентом России и знаменитым режиссёром стала одним из самых ярких моментов заседания Совета по правам человека. Мы позвонили режиссеру

Фото: Global Look

В этом году заседание президента с членами Совета по правам человека прошло в онлайн-режиме. И неожиданно для всех произошла жёсткая словесная перепалка между Владимиром Путиным и Александром Сокуровым..

Известный во всем мире режиссёр задал вопросы и о Рамзане Кадырове, и о русских людях, которых угнетают на Кавказе. На что Путин вдруг повысил голос и резко стал отвечать Сокурову.

– Я очень огорчён, потому что он не вник в то, что я сказал, – поделился с «Собеседником» сам режиссёр. – Его раздражало моё выступление. Это было заметно. И меня это очень огорчило.

– Александр Николаевич, но ведь Путин обычно человек сдержанный на эмоции, а тут… Как будто бы психанул…

– Наверное, это потому, что он из моих слов понял, что на самом деле происходит.

– Пресс-секретарь президента обвиняет вас в непрофессионализме. Мол, задавать вопросы надо по-другому…

– Во-первых, я не политик. Это профессиональные политики должны уметь задавать вопросы другому политику. Во-вторых, я просто спросил, сформулировал, как умею, как обычный гражданин. А президент должен понять, что говорит обычный человек. Вот и все. У меня другой сверхзадачи и не было. Так что Песков тут неправ. Лично я никогда не стремился быть политиком.

– Вы же не в первый раз при Путине говорите то, что думаете, в отличие от многих. Не было ли проблем из-за этого?

– Пока не было. Но сейчас боюсь, что будут. Хотя хочется надеяться, что не будет.

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