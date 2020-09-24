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Журналисты выяснили, чем Меркель занималась в свой первый день после отставки

Она так и не выспалась, постояла в пробке и сходила в супермаркет. Даже тележку везла сама

Фото: Global Look Press

Ангела Меркель

Несмотря на свое обещание «выспаться» первым делом после своей отставки с поста федерального канцлера Ангела Меркель вышла из дома в 8:20 утра, пишет газета Bild, решившая проследить за экс-главой правительства.

После этого бывший немецкий лидер отправилась в свой новый офис на улице Унтер ден Линден. По дороге туда ей пришлось простоять в пробке, отмечает издание.

Затем Меркель отправилась в супермаркет Hit Ullrich, в котором закупалась самостоятельно. Рядом с ней всё это время находился охранник, однако он не помогал ей везти тележку.

Напомним, что после 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель больше не является канцлером. Она приняла решение отправиться на пенсию и отказалась вести свою партию на выборы. В итоге ХДС не вошла в правительственную коалицию, которую возглавил Олаф Шольц из социал-демократов.

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