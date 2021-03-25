Ангела Меркель простилась с должностью канцлера Германии под панк-рок композицию
Торжественная церемония прошла во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ
2 декабря канцлер Ангела Меркель закончила свой последний рабочий день. Вечером состоялась высшая военная церемония в ее честь. После 16 лет руководства страной ее торжественно проводили в отставку. Об этом сообщает издание РБК.
На прощальную речь по регламенту Ангеле отводилось семь минут. Ей хватило пяти. Волевая женщина не позволила голосу дрогнуть или сорваться.
«16 лет в должности канцлера были насыщены событиями и зачастую очень сложными. Они бросали мне вызов как политику и как человеку, и в то же время они всегда придавали мне сил», – сказала Меркель.
Bundeswehr ceremony bids farewell to outgoing Chancellor #Merkel#Germany #AngelaMerkel #Zapfenstreich pic.twitter.com/F1AMu9lnO8— Ruptly (@Ruptly) December 2, 2021
На церемонии прощания присутствовало около двухсот человек. На плац торжественно вышли рота гвардейцев и оркестр Бундесвера. Их сопровождали военнослужащие с зажженными факелами.
По традиции, тот кого провожают заказывает три музыкальных композиции. Для церемонии Ангела выбрала христианский гимн, песню 1950-тых годов «Для меня прольется дождь из красных роз» и хит 1970-тых «Ты забыл цветную пленку» в стиле панк-рок.
Оркестр справился с задачей и, сделав круг почета, удалился. Улыбающаяся Ангела Меркель помахала гостям, под аплодисменты села в машину и уехала.
Ранее Меркель отвечала на вопрос, каким будет ее первый день после сложения полномочий: ««Я проснусь и, наверное, не сразу пойму, что мои прежние обязанности теперь исполняет другой человек».