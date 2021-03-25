Ангела Меркель простилась с должностью канцлера Германии под панк-рок композицию

2 декабря канцлер Ангела Меркель закончила свой последний рабочий день. Вечером состоялась высшая военная церемония в ее честь. После 16 лет руководства страной ее торжественно проводили в отставку. Об этом сообщает издание РБК.

На прощальную речь по регламенту Ангеле отводилось семь минут. Ей хватило пяти. Волевая женщина не позволила голосу дрогнуть или сорваться.

«16 лет в должности канцлера были насыщены событиями и зачастую очень сложными. Они бросали мне вызов как политику и как человеку, и в то же время они всегда придавали мне сил», – сказала Меркель.