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СМИ: Кремль ведет переговоры с Моргенштерном. Претензии СК исчезнут, если он поддержит власть

Если рэпер не будет сотрудничать, угроза со стороны Бастрыкина останется, и вернуться в РФ он сможет, но на свой страх и риск

Фото: Instagram

Администрация президента вступила в переговоры с представителями молодежного исполнителя Алишера Моргенштерна, пишет Znak.com со ссылкой на источник в АП. За взаимодействие, по данным издания, отвечает управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Главным предметом обсуждения является возможность для певца вернуться в Россию без страха уголовного преследования. После того, как Следственный комитет начал проверять его творчество, а глава ведомства Александр Бастрыкин прямо сказал, что Моргенштерн «продает наркотики в интернете», исполнитель с женой могут находиться в ОАЭ. По крайней мере, концерт в Москве он перенес на следующий год.

По словам источника, АП хочет использовать певца в целях президентской компании 2024 года, когда Владимир Путин может выдвинуться на новый срок после 20 лет пребывания в должности главы государства: 

«Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо», — объясняет он.

Всего певцу предложили два варианта: либо он вернется в Россию на свой страх и риск, либо он начнет сотрудничать с политическим блоком администрации президента и претензии со стороны Следственного комитета закончатся.

Представители Моргенштерна этот вопрос не прокомментировали, однако, по словам его концертного директора Табриза Шахиди, «такие переговоры теоретически возможны с любым артистом» и ничего «постыдного» он в этом не видит, однако «правильного ответа» на вопрос о переговорах у него нет.

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