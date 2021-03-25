Тёща Моргенштерна: «Следственный комитет нас не беспокоит»

Дилара и ее команда хорошо поработали над мелочами. Каждому клиенту они предлагают горячие напитки, шоколад с именной оберткой, даже сахар к чаю у них в форме сердечек. В конце процедуры преподносят именной чупа-чупс - мелочь, а приятно.

В салоне я увидела милую женщину, в которой узнала маму владелицы салона.

СМИ писали, что Дилара устроила свою мать Альмиру мастером по маникюру, однако, как мы поняли, женщина следит за бизнесом дочери. Более того, салон оформлен именно на неё. Альмира, когда увидела у меня испачканную чаем салфетку, поспешила ее поменять.

Естественно, я не могла не поинтересоваться у Альмиры Гайсовны, не мешает ли то, что происходит сейчас с ее зятем, работе салона.

- Нет, у нас все в порядке, ни СМИ, ни представители следственного комитета не беспокоят, - ответила тёща Моргенштерна.

О дочери и зяте женщина говорить не стала, вежливо отказав нам.

Мастер, которая мне делала маникюр, сказала:

- Именно ради этой работы я бросила свой город и переехала в Москву, хотя, оказывая услуги на дому, получала больше. Здесь был жёсткий отбор, из огромного количества желающих взяли всего несколько девочек. Сначала собеседование проводили, потом нас практиковали, смотрели, как общаемся. К сожалению, наши работы мы выкладывать в свои соцсети не можем и нам нельзя делиться с клиентами своими соцсетями.