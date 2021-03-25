Тёща Моргенштерна: «Следственный комитет нас не беспокоит»
На фоне слухов о побеге музыканта за границу, мы решили выяснить, как в его отсутствие работают недавно открытые им заведения
Моргенштерн сбежал с женой из страны – такими заголовками пестрят СМИ. Следственный комитет всерьёз взялся за российского рэпера. После того, как его глава Александр Бастрыкин предположил, что певец занимается торговлей наркотиками через социальные сети ни сам Моргенштерн, ни его жена Дилара в соцсетях не появляются. Телеграм-каналы уверяют: молодожёны сбежали в Дубай. На фоне слухов о побеге, концерт музыканта в Москве перенесли на следующий год.
Мы решили разобраться: а что же присходит с заведениями Алишера и его супруги, которые появились совсем недавно.
Буквально неделю назад Дилара объявила об открытии своего салона красоты «Dilara Nails&Beauty by KAIF».Он работает и сейчас.
На входе меня встретил темнокожий охранник в ярко-розовой футболке. Мастера салона были также одеты в розовое. Да не в простое! Как выяснилось - в спецодежду от известного бренда «Victoria`s Secret».
И цены в салоне не особо рассчитаны на среднестатистического клиента. За обычный маникюр без покрытия я заплатила 2000 рублей, тогда как в других сетевых салонах, к примеру, отдавала 700 рублей, не больше.
Кстати, это высоко даже в сравнении со стоимостью услуг в заведениях других звезд: в салоне популярного блогера Айзы Долматовой маникюр у топ-мастера стоит 1300 рублей, у актрисы Анны Хилькевич – 1100 рублей, у Ханны за маникюр без покрытия вы заплатите 1050 рублей.
Могу сказать, что и по другим услугам, у жены Моргенштерна цены в два, а то и в три раза больше звёздных коллег. Может, именно поэтому, несмотря на хороший сервис, в заведении не так много клиентов.
Дилара и ее команда хорошо поработали над мелочами. Каждому клиенту они предлагают горячие напитки, шоколад с именной оберткой, даже сахар к чаю у них в форме сердечек. В конце процедуры преподносят именной чупа-чупс - мелочь, а приятно.
В салоне я увидела милую женщину, в которой узнала маму владелицы салона.
СМИ писали, что Дилара устроила свою мать Альмиру мастером по маникюру, однако, как мы поняли, женщина следит за бизнесом дочери. Более того, салон оформлен именно на неё. Альмира, когда увидела у меня испачканную чаем салфетку, поспешила ее поменять.
Естественно, я не могла не поинтересоваться у Альмиры Гайсовны, не мешает ли то, что происходит сейчас с ее зятем, работе салона.
- Нет, у нас все в порядке, ни СМИ, ни представители следственного комитета не беспокоят, - ответила тёща Моргенштерна.
О дочери и зяте женщина говорить не стала, вежливо отказав нам.
Мастер, которая мне делала маникюр, сказала:
- Именно ради этой работы я бросила свой город и переехала в Москву, хотя, оказывая услуги на дому, получала больше. Здесь был жёсткий отбор, из огромного количества желающих взяли всего несколько девочек. Сначала собеседование проводили, потом нас практиковали, смотрели, как общаемся. К сожалению, наши работы мы выкладывать в свои соцсети не можем и нам нельзя делиться с клиентами своими соцсетями.
В ТЕМУ!
Не так давно в сердце столицы также открылось заведение Моргенштерна «KAIF BURGER». В первые дни у ресторана толпились десятки человек, поесть бургеры можно было только по предварительной записи. Сейчас же в зале от силы 6 человек, очередей нет.
Вся команда Моргенштерна делает вид, что ничего не происходит, даже на кассе ресторана обсуждают происходящее.
- Совсем о людях не думают, - говорит кассирша клиентке на её сетования по поводу ситуации с музыкантом.
- Нет, закрываться мы не планируем, - уверяет меня другая кассирша. – У нас работа продолжается, всё хорошо.
P. S. И в этом заведении Моргенштерн позаботился о своем отсутствии в документах. На чеке указан ИП некоего Кузнецова Вячеслава. Уверены: что бы ни случилось с музыкантом, на его бизнес это не повлияет.