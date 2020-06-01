Депутат Енгалычева: 80% россиян против принятия закона о QR-кодах

Депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ) уверена, что внесенный правительством законопроект о введении в России системы QR-кодов для передвижения на международном и междугороднем транспорте, а также для входа в общественные заведения, перечень которых будут составлять региональные власти, вызовет социальную напряженность в стране, сравнимую с реакцией на пенсионную реформу.

«По всем опросам РБК, РИА-новости и всем иным во всех телеграм-каналах в среднем 80% ПРОТИВ, где-то даже больше! — уверена депутат. — Люди страны против! Реальные люди массово пишут депутатам ГосДумы со всей страны. Общественный резонанс невероятный».

Её коллега по московскому парламенту Евгений Ступин с этой позицией согласен — депутат даже опубликовал скриншот с опросом РБК в Telegram-канале, где из 218 тысяч проголосовавших ровно 80% заявили, что они против такого закона, так как это «дискриминация и нарушение прав человека».

По мнению Енгалычевой, подобные опросы куда показательнее, чем опросы социологических служб, в которых участвуют обычно порядка 1600 человек. Отметим, что опросы в СМИ и Telegram-каналах, в отличие от профессиональных, не репрезентативны.

Депутат опасается, что принятие подобной инициативы может привести к «бунту», так как ограничения в данном случае коснутся всех россиян, а не только пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, как в случае с пенсионной реформой.

«Кто те люди, инициирующие их? Не являются ли они истинными иноагентами и даже больше — врагами страны, работающие на подрыв государственного строя и провоцируя настоящие бунты в стране?» — возмущается Енгалычева, призывая парламент «одуматься» и не принимать предложение.

Отметим, что в «Единой России», которая обладает конституционным большинством в Госдуме, уже сообщили, что поддержат инициативу. О том же заявили в ЛДПР. «Справедливая Россия — За правду» будет однозначно голосовать против закона, а КПРФ активно критикует предложение, но окончательную позицию по голосованию фракция в федеральном парламенте пока не обозначила.