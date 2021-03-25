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«Ползучий саботаж»: Шульман рассказала, чего ждать от нового закона о QR-кодах

Лучше всего QR-коды будут проверять в транспорте, а вот магазины, торговые центры и прочие в этом совсем не заинтересованы

Фото: АГН "Москва"

Во внесенном в Госдуму правительством законе о QR-кодах нет ничего существенно нового относительно правоприменения — в ряде регионов все перечисленные там уже были реализованы, объясняет политолог Екатерина Шульман. Предложение, как считает она, «производит впечатление легализации [этих практик] задним числом».

При этом у неё есть вопросы и к тому, в каком виде предложение подойдет к третьему окончательному чтению и как будет исполняться на практике.

Несмотря на то, что правящая партия может без проблем принять инициативу, закон может «застрять» в парламенте, если наверху решат, что «можно не злить народ лишний раз», а проблема «сама рассосется», как это уже произошло с рядом законодательных инициатив, внесенных при поддержке властей. Могут в законопроект внести и изменения, считает Шульман, к примеру, самое обсуждаемое сейчас — о том, что переболевшим без обращения ко врачу при наличии антител также полагается QR-код.

При этом даже если законопроект будет принят, учитывая казахстанский опыт, россияне могут исполнять его, используя практики «ползучего саботажа» — когда охранники и другие сотрудники заведений лишь делают вид, что проверяют QR-коды, так как проконтролировать всех их государство не в состоянии, а бизнес вовсе не заинтересован не пускать людей в свои заведения: 

«В Российской Федерации нет столько сотрудников полиции и вообще сотрудников правоохранительных органов, чтобы расставить их в каждом кафе или в каждом магазине», — объясняет эксперт в эфире телеканала «Дождь»*.

При этом г-жа Шульман считает, что на транспорте — то есть при посадке в междугородние и международные поезда и самолеты — проверять QR-коды будут наиболее тщательно, потому что там уже созданы для этого все условия, а граждане привыкли предоставлять документы при регистрации на рейс или при посадке на поезд.

Есть у инициативы и возможные социальные последствия: к примеру, может произойти «наложение» движений антипрививочников и тех, кто не согласен с ограничением гражданских прав и с изменениями в «привычной жизни»:

«Устроить синергию между теми недовольными и этими недовольными довольно рискованно», — предупреждает политолог.

На сегодняшнем митинге против QR-кодов в Екатеринбурге вместе уже выступали представители обоих перечисленных направлений: противники вакцинации и те, кто не против привиться, но не хочет обязательных QR-кодов.

При этом не делать вообще ничего на фоне тысяч смертей от ковида ежедневно, как считает политолог, власть себе позволить не может и должна хотя бы создавать видимость борьбы с пандемией.

Отмечает Шульман и технический аспект в том, как кабмин составил свой законопроект: «Правительство само, внося законопроект, прибегает к тому методу законотворчества, которым оно возмущается, когда это делают депутаты — присылает пустое финансово-экономическое обоснование». В документе говорится, что никаких дополнительных расходов это не потребует:

«Каким образом можно разработать, инсталлировать и ввести систему QR-кодов по субъектам Федерации по всей стране, не потратив на это денег, на самом деле, не очень понятно», — удивляется эксперт по законотворчеству.

*«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».

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