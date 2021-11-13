«Я против присвоения человеку кода»: В Екатеринбурге прошел митинг противников QR-кодов

Возле торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге собралось порядка 300 человек с плакатами. Они протестуют против QR-кодов и вакцинации. Собравшиеся выступают против «фашизма» и «сегрегации», которые видят в ограничительных мерах правительства, а также делятся друг с другом свежими теориями заговора о чипизации населения.

«Я против присвоения человеку кода, дающего преимущество перед другими. Людей сталкивают друг с другом, хотя вопрос вакцинации является добровольным выбором каждого человека и обсуждению не подлежит, так как относится к медицинской тайне», — объясняет одна из участниц акции порталу E1.ru. При этом она говорит, что не против вакцинации в целом, но против принуждения к ней, особенно препаратом «Спутник V», который до сих пор не прошел процедуру одобрения во Всемирной организации здравоохранения.

Многие из митингующих, впрочем, выражают уверенность в том, что вакцинирование ведет к чипизации, которая должна помочь контролировать людей.