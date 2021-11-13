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«Я против присвоения человеку кода»: В Екатеринбурге прошел митинг противников QR-кодов

Власти его согласовали. Собралось порядка 300 человек: многие из них обсуждали чипирование, но часть ничего против самой вакцинации не имели

Фото: Instagram @e1.news

Возле торгового центра «Дирижабль» в Екатеринбурге собралось порядка 300 человек с плакатами. Они протестуют против QR-кодов и вакцинации. Собравшиеся выступают против «фашизма» и «сегрегации», которые видят в ограничительных мерах правительства, а также делятся друг с другом свежими теориями заговора о чипизации населения.

«Я против присвоения человеку кода, дающего преимущество перед другими. Людей сталкивают друг с другом, хотя вопрос вакцинации является добровольным выбором каждого человека и обсуждению не подлежит, так как относится к медицинской тайне», — объясняет одна из участниц акции порталу E1.ru. При этом она говорит, что не против вакцинации в целом, но против принуждения к ней, особенно препаратом «Спутник V», который до сих пор не прошел процедуру одобрения во Всемирной организации здравоохранения.

Многие из митингующих, впрочем, выражают уверенность в том, что вакцинирование ведет к чипизации, которая должна помочь контролировать людей.

Как пишет Znak.com, на акцию также пришли депутат регионального Заксобрания Александр Ивачев и Роман Ступников из городского парламента.

Пенсионерка Ирина, пришедшая на митинг, пояснила изданию, что выступает против «лишения людей гражданских прав» и введения QR-кодов, однако против вакцинации также ничего не имеет.

Организация была официально согласована с городскими властями.

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