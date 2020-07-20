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Фракции КПРФ и СРЗП в Госдуме раскритиковали законопроект правительства о QR-кодах

Поддержка ЕР дает инициативе 100% гарантию для прохождения, но две фракции с документом не согласны, а ещё одна пока молчит

Фото: пресс-служба Госдумы

Сергей Миронов

Судя по предварительному раскладу сил в Госдуме, закон о QR-кодах будет принят парламентом: его намерены поддержать фракции ЛДПР и «Единой России». При этом для принятия хватило бы голосов ЕР. Впрочем, коммунисты и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов к предложению правительства относятся скептически. В КПРФ законопроект обсудят, а фракция СЗРП однозначно будет голосовать против.

«Реализация идеи приведёт к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков. На кого будут перекладывать эти расходы? Совершенно очевидно, на граждан», — возмущается Миронов в разговоре с «Интерфаксом». Он также настаивает, что само по себе введение QR-кодов нарушает конституционное право граждан на свободу передвижения.

Похожую точку зрения высказывают и в КПРФ: «Введение дополнительных ограничений, затрагивающих права и свободы граждан, и разделение граждан, недопустимы», — говорит первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. Он также выразил сомнение относительно дополнительного контроля над людьми, который власти получают с помощью QR-кодов, а также призвал вместо этого доносить до людей необходимость вакцинироваться. При этом пока официальной позиции по законопроекту партия сформировать не успела.

От «Новых людей» агентство никакой оперативной реакции получить не смогло.

Глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов из «Единой России» вопрос о принятии законопроект формулирует иначе: «Что для нас важнее (...) — чтобы антиваксеры смогли сходить в ресторан, поесть и напиться, подвергая жизни других людей опасности или сохранить тысячи жизней?» Партия однозначно поддерживает инициативу.

В ЛДПР отмечают, что есть ряд ситуаций, которые в законе не прописаны, например, что делать тем, кто привит зарубежной вакциной или тем, у кого есть антитела без прививки — на них, по мнению депутата Олега Нилова, возглавляющего комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов, нужно предусмотреть ответ в документе, но в целом инициативу во фракции понимают и считают, что она сподвигнет граждан вакцинироваться.

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