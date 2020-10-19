Рисунок: Камиль Бузыкаев

Новоиспеченный депутат Госдумы Анатолий Вассерман не в курсе, что экстравагантные законопроекты больше не в моде, поэтому хочет в трех чтениях признать «парниковую теорию глобального потепления не просто ошибкой, а мошенничеством».

Разрабатываемый Вассерманом законопроект даже предусматривает выход России из всех климатических соглашений. «А лиц, пропагандирующих, например, президента Байдена, судить за мошенничество!», - призывает депутат.