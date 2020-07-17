В Рособрнадзоре заявили, что не планируют отказываться от ЕГЭ. По мнению ведомства, это ухудшит уровень образования в стране. В разговоре с NEWS.ru знаменитый эрудит Анатолий Вассерман согласился с чиновниками, но не во всем.

- ЕГЭ — это лучший формат проверки, чем билетная система, применительно к нынешней цели образования - зазубриванию разрозненных фактов. В рамках такой цели Рособрнадзор может быть прав. Я думаю, что надо менять эту самую цель и уже после этого определять, какое средство средство достижения будет лучше, — считает Вассерман.

По словам интеллектуала, методика преподавания, которая сейчас используется в России, уже четверть века - разрушительна.

- Эта технология нацелена на зазубривание вместо понимания закономерностей. На разрушение целостной картины мира вместо её формирования, как было с образованием много веков подряд. В смысле методик преподавания нам надо вернуться к прежнему, - подчеркнул новый депутат.

Напомним, в минувшие выходные Анатолий Вассерман победил на выборах в Преображенском одномандатном округе, опередив кандидата от КПРФ Сергея Обухова. Интеллектуал набрал 33,66% голосов. Коммунисту досталось 24,18%.