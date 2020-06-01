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«Вассерман был при Лужкове ходячей Википедией». Петр Кулешов - о том, как начиналась политическая карьера эрудита

По словам ведущего "Своей игры", интеллектуал не упускает в жизни шанса

Фото: АГН Москва

Окончательный состав депутатов Госдумы еще не объявлен, но уже известно, что оно из мест займет Анатолий Вассерман. Знаменитого эрудита на выборах поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал “Собеседнику” ведущий “Своей игры” Петр Кулешов, у него и раньше были хорошие отношения со столичной мэрией.

- Его привел работать в пресс-службу к Лужкову Нурали Латыпов (ещё один знаменитый знаток - ред.). Анатолий Александрович выполнял там функции, которые сейчас делает смартфон в кармане с “Википедией”. Я слышал, например, такую историю. Юрий Михайлович приехал на место какого-то взрыва и во время доклада вдруг закричал: “Надоел мне ваш тротиловый эквивалент, есть какой-нибудь другой?!”. На этот случай и нужен был Анатолий Александрович, который все знает.

Фото: Instagram

По словам Петра Кулешова, его не удивило то, что Анатолий Вассерман решил стать депутатом.

- Не удивило ни капли. Он производит впечатление человека абсолютно странного, но он никогда в жизни, что называется, не попадал ложкой в глаз. Он всегда попадает ей туда, куда нужно. О политике мы с ним, когда пересекаемся, говорим редко. Гораздо чаще говорим об интеллектуальных играх, в которых он участвует просто в промышленных масштабах. Наверное он подозревает, что про такую политику, про которую говорит он, со мной беседовать не очень интересно, - объяснил ведущий.

Напомним, Анатолий Вассерман положительно оценивает роль Сталина и критикует  Солженицына.

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