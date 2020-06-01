Окончательный состав депутатов Госдумы еще не объявлен, но уже известно, что оно из мест займет Анатолий Вассерман. Знаменитого эрудита на выборах поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал “Собеседнику” ведущий “Своей игры” Петр Кулешов, у него и раньше были хорошие отношения со столичной мэрией.

- Его привел работать в пресс-службу к Лужкову Нурали Латыпов (ещё один знаменитый знаток - ред.). Анатолий Александрович выполнял там функции, которые сейчас делает смартфон в кармане с “Википедией”. Я слышал, например, такую историю. Юрий Михайлович приехал на место какого-то взрыва и во время доклада вдруг закричал: “Надоел мне ваш тротиловый эквивалент, есть какой-нибудь другой?!”. На этот случай и нужен был Анатолий Александрович, который все знает.