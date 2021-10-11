Главное к 11 октября: «Терпеливый» Медведев о «невменяемой» Украине, обмен алкашки на еду, протесты в Польше

Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал для «Коммерсанта» статью об Украине. В ней он заявил, что договариваться с ней нет смысла и можно просто переждать тамошнюю власть. Он утверждает, что Украина сейчас «под прямым иностранным управлением», критикует политику Зеленского, якобы выступающего в повестке «оголтелых националистических сил», а также сетует на конфронтационный курс страны по отношению к РФ:

«Встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией».

Медведев считает, что изменения в политике Украины произойдут раньше, чем смена политического курса РФ: «Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые».

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не дает однозначного ответа, пойдет ли он на второй срок или нет. При первом избрании он такую возможность исключал, но позже давал понять, что допускает её. Теперь Зеленский сообщил в эфире федерального телевидения, что его старшая дочь не хочет, чтобы он шел на второй срок. Он также заявил, что будет принимать решение о выдвижении, оценивая «уровень того, что мы успеем сделать». Выборы президента Украины пройдут в 2024 году.

77-летний президент Чехии Милош Земан накануне был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. Сейчас Земан находится в реанимации, заявил его лечащий врач. Медики знают диагноз, но назвать его без согласия главы государства отказываются. Госпитализация произошла после объявления результатов выборов, на которых победила оппозиционная коалиция «Вместе», а партия премьера Андрея Бабиша заняла второе место с небольшим отставанием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США отказались от санкций против одного из российских дипломатов, чтобы в Россию для переговоров смогла приехать замгоссекретаря США Виктория Нуланд. По данным «Коммерсанта», из санкционного списка США вывели ​​специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова.

Deutsche Welle сообщает о многотысячной демонстрации в Польше. Митингующие протестуют против решения Конституционного суда страны, заявившего о приоритете национального законодательства над европейским. Собравшиеся заявляли «Мы — Европа!» и настаивали на отмене антиевропейской нормы. Акцию организовал лидер оппозиции Дональд Туск. Ранее норму раскритиковали многие европейские политики за пределами Польши.

Ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов заявил, что его уволили за отказ передавать здание общежития вуза под нужды ковидного госпиталя. Он пояснил, что в документе не были прописаны никакие сроки и здание затем никто не планировал возвращать:

«Здание полностью переходит под контроль Минздрава республики. Я не смог подписать такую бумагу. Ведь это фактически означает закрытие нашего учреждения», — сказал он.

Водитель, перевозивший Ксению Собчак во время смертельной аварии, признал свою вину. Так пишут РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. В официальном заявлении ведомства об этом не говорилось.

Число смертей от употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34. Всего пострадали 67 человек. В регионе запустили программу, по которой жители могут обменять «алкогольную продукцию сомнительного качества» на продуктовые наборы, в несколько раз превосходящие алкоголь по стоимости, сообщает пресс-служба губернатора. При обмене нужно сказать, где алкоголь приобретен.

Visa отказалась от претензий к Wildberries, где ранее объявили о допкомиссии при оплате через карты зарубежных компаний: «Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries», — пояснили там РБК.