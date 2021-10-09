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Главное к 10 октября: Обвиненный в коррупции Курц ушел, в Чехии победа оппозиция, а в «Газпроме» снова сбываются мечты

Партия Бабиша в Чехии лишилась власти на выборах, а Курц в Австрии ушел из-за расследования. «Газпром» поднимет зарплаты. Главное к утру воскресенья

Фото: Global Look Press

Перформанс с изображением Себастьяна Курца и Андрей Бабиш

Себастьян Курц ушел с должности канцлера Австрии на фоне антикоррупционного расследования, которое правоохранительные органы ведут против него и его соратников по возглавляемой им Австрийской народной партии. Ранее у канцлера и других партийных деятелей прошли обыски. Их подозревают в том, что они платили местному таблоиду за публикацию выгодных партии соцопроссов. В 2019 году Курц уже покидал пост канцлера из-за вынесенного вотума недоверия — тогда скандал был связан с Партией свободы, которая в коалиции с АНП формировала правительство.

По итогам подсчета голосов на выборах в парламент Чехии лидировавшая по предвыборным опросам правящая партия «Акция недовольных граждан» премьер-министра Андрея Бабиша потерпела поражение, набрав 27,15% в то время как коалиция «Вместе» набрала 27,77%. В неё входят «Гражданская демократическая партия», христианские демократы и партия «Традиция Ответственность Процветание 09». 

Бабиш признал поражение своей партии, поздравил оппозиционеров с победой на выборах и заявил, что готов возглавить переговоры о формировании нового правительства, если его об этом попросит президент. Кандидат в премьеры от «Вместе» Петр Фиала, в свою очередь заявил, что «эти выборы, прежде всего, стали победой достойной политики, основанной на ценностях».

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Это объясняется «несоответствием Международному стандарту для лабораторий и его Кодексу этики». Ранее лицензия Московской антидопинговой лаборатории была приостановлена на фоне скандала о внесении изменений в базу данных анализов спортсменов.

Российское антидопинговое агентство оспаривать это решение не будет. «РУСАДА от этого ни жарко ни холодно», — сказал глава агентства Михаил Буханов в комментарии «Матч ТВ». По его словам, решение было вынесено уже давно, когда лицензия была приостановлена, а сейчас его просто оформили юридически.

«Газпром» в 2022 году поднимет зарплаты сотрудников на 7,5% — выше уровня инфляции, передает РБК. На эти цели выделят 60 млрд рублей. Средняя зарпалата в госкомпании сейчас составляет 110 тысяч рублей в месяц.

В Большом театре накануне погиб 37-летний актер мимического ансамбля, участвовавший в постановке оперы «Садко». По данным «Интерфакса», он замешкался и не заметил опускающейся рампы, а по информации ТАСС, декорация упала на актера. Следственный комитет и прокуратура сообщили о проведении проверки по факту гибели актера.

Китайские власти включили майнинг криптовалюты в реестр отраслей, инвестиции в которые запрещены как для национальных компаний, так и для зарубежных, пишет CNBC. Ранее транзакции с криптовалютой были объявлены КНР незаконными.

Правительство России поддержало законопроект, который устанавливает льготный режим для ввоза импортной электроники, если в стране не производится аналогов, говорится на сайте кабмина.

В Великобритании появилось приложение «Проводи меня домой» для защиты одиноких женщин, пишет «Би-би-си». Программа, разработанная Британской телефонной службой позволяет в начале прогулки (или поездки) установить маршрут и рассчитать примерное время. Все время прогулки будет включен трекер GPS-отслеживания. Если к тому времени, когда женщина уже должна вернуться домой, она не отвечает на входящий от приложения звонок, информация передается в правоохранительные органы. Приложение было создано после ряда убийств одиноких женщин в Лондоне.

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