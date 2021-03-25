Главное к 7 октября: Премьера «Не время умирать» совпала с 69-летием Путина, обыски у Курца, вакцина от малярии

В штаб-квартире Австрийской народной партии (OeVP), а также в офисе канцлера Австрии Себастьяна Курца и в кабинетах многих других партийных руководителей прошли обыски, передает «Би-би-си». Прокуратура Австрии обвиняет Курца и ещё девять человек из OeVP в подкупе СМИ за деньги госбюджета, чтобы разместить в нем выгодные для партии публикации. Предположительно, речь идет о таблоиде Österreich.

Сам Курц уверен, что обвинение развалится, а в партии говорят, что преследование политически мотивировано. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал воздержаться от подобных оценок, чтобы не ставить под сомнение независимость суда и следствия в стране. Также австрийский лидер назвал скандал «серьезным и выходящим из ряда вон».

Курцу 35 лет. За это время он уже успел стать не только самым молодым канцлером, но и единственным в послевоенной истории, кого отстранили через вотум недоверия (2019 год) после скандала с видеозаписью, на которой вице-канцлер из партии, входящей в коалиционное правительство, беседовал о финансировании с девушкой, выдававшей себя за дочь главы российской газовой компании.

Всемирная организация здравоохранения одобрила первую в мире вакцину против малярии — она называется Mosquirix. Её эффективность после завершающей стадии испытаний невысока: препарат на 39% снижает шанс подхватить болезнь и на 29% сокращает риск тяжелого её протекания в случае заражения. При этом в сочетании с лекарствами против болезни вакцина от малярии дает 70-процентную вероятность избежать тяжелых последствий и летального исхода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма на 17-летнего подростка из Белгорода, который опубликовал пост об устроивших шутинги в школе и в вузе Тимуре Бекмансурове и Ильназе Галявиеве. Подростку вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ, предполагающую до семи лет лишения свободы.

Новое правительство Афганистана будет выплачивать долги страны за счет продажи имущества сбежавших чиновников бывшего правительства и долгов неплательщиков. Всего, как пишет издание ​​TOLO News, Афганистан должен 62 миллиона долларов за электроэнергию.