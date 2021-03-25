Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:54

Главное к 7 октября: Премьера «Не время умирать» совпала с 69-летием Путина, обыски у Курца, вакцина от малярии

Новую часть «бондианы» в России покажут в день рождения президента, скандал с обысками в Австрии. Главное к утру четверга

Фото: Global Look Press

Себастьян Курц и Владимир Путин

7 октября отмечает день рождения президент РФ Владимир Путин. Ему исполняется 69 лет. Теперь он является самым пожилым президентом России — Борис Ельцин ушел от власти, когда ему было 68 лет и 11 месяцев. Сегодня, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин будет работать, а вечером отпразднуем с родными и близкими.

Сегодня состоится долгожданная и многократно переносимая премьера фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде. В мире картина уже вышла в прокат, теперь её покажут и в России.

В штаб-квартире Австрийской народной партии (OeVP), а также в офисе канцлера Австрии Себастьяна Курца и в кабинетах многих других партийных руководителей прошли обыски, передает «Би-би-си». Прокуратура Австрии обвиняет Курца и ещё девять человек из OeVP в подкупе СМИ за деньги госбюджета, чтобы разместить в нем выгодные для партии публикации. Предположительно, речь идет о таблоиде Österreich.

Сам Курц уверен, что обвинение развалится, а в партии говорят, что преследование политически мотивировано. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал воздержаться от подобных оценок, чтобы не ставить под сомнение независимость суда и следствия в стране. Также австрийский лидер назвал скандал «серьезным и выходящим из ряда вон».

Курцу 35 лет. За это время он уже успел стать не только самым молодым канцлером, но и единственным в послевоенной истории, кого отстранили через вотум недоверия (2019 год) после скандала с видеозаписью, на которой вице-канцлер из партии, входящей в коалиционное правительство, беседовал о финансировании с девушкой, выдававшей себя за дочь главы российской газовой компании.

Всемирная организация здравоохранения одобрила первую в мире вакцину против малярии — она называется Mosquirix. Её эффективность после завершающей стадии испытаний невысока: препарат на 39% снижает шанс подхватить болезнь и на 29% сокращает риск тяжелого её протекания в случае заражения. При этом в сочетании с лекарствами против болезни вакцина от малярии дает 70-процентную вероятность избежать тяжелых последствий и летального исхода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма на 17-летнего подростка из Белгорода, который опубликовал пост об устроивших шутинги в школе и в вузе Тимуре Бекмансурове и Ильназе Галявиеве. Подростку вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ, предполагающую до семи лет лишения свободы.

Новое правительство Афганистана будет выплачивать долги страны за счет продажи имущества сбежавших чиновников бывшего правительства и долгов неплательщиков. Всего, как пишет издание ​​TOLO News, Афганистан должен 62 миллиона долларов за электроэнергию.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 6 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 8 минут назад

В Беларуси завели новое уголовное дело против издания TUT.BY

Общество 31 минуту назад

Задержанная экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Общество 51 минуту назад

«Первые морозцы этой осени»: В Москве температура ночью опустилась ниже нуля

Общество 52 минуты назад

Как Сергей Махлай превратился из олигарха в преступника, а потом в банкрота

Общество 1 час назад

Москвич, забитый до полусмерти дагестанцами: «Был битком вагон, мужики все отскочили»

Общество 1 час назад

Навальному присудили немецкую премию за вклад в защиту свободы СМИ

Политика 2 часа назад

Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей и Навального «Новичком»

Общество 2 часа назад

Росстат: Цены на еду за год выросли на 9,2%

Политика 3 часа назад

Талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане

Общество 11 часов назад

Оксимирон пришёл к суду, чтобы вступиться за блогера, жёстко шутившего на тему «Норд-Оста»

Общество 11 часов назад

Французские аппартаменты борца с иноагентами, высылка дипломатов НАТО и увольнения по следам пыток: новости к вечеру 6 октября

Политика 13 часов назад

Журналист-иноагент: Экс-жена замминистра юстиции, отвечающего за клеймение иноагентами, продала во Франции апартаменты за €680 000

Политика 13 часов назад

Певцов – да, Машков – нет, Прилепин – да. Появился способ узнать, кто из звезд готовится стать депутатом и чиновником

Общество 14 часов назад

«Вассерман был при Лужкове ходячей Википедией». Петр Кулешов - о том, как начиналась политическая карьера эрудита

Общество 16 часов назад

Эксперт: Ближайший сбой, подобный тому, что произошел с Facebook, случится не раньше года-двух

Недвижимость 17 часов назад

Сочи дорожает быстрее всех. Москва далеко не первая в рейтинге пятидесяти городов России, где больше всего выросла в цене вторичка

Общество 17 часов назад

Московская студентка заявила, что таксист заблокировал ее в машине, требуя пойти с ним на свидание в «Макдональдс»

Общество 19 часов назад

После публикации видео с изнасилованием заключенных уволен начальник тюремной больницы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика