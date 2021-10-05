В Оренбурге считают новые смертельные жертвы суррогатного алкоголя

Число смертельных жертв от суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 32 человек, передает правительственная пресс-служба. Всего в медучреждения с отравлениями поступили 64 человек.

«Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Еще раз обращаюсь к оренбуржцам - воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели», – призывает сограждан министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

У всех пострадавших в крови обнаружены высокие дозировки метанола. На помощь к оренбургским медикам прибыли специалисты из Башкортостана.

ТАСС сообщает о задердании десятого подозреваемого по делу о производстве и сбыте «паленого» алкоголя. Пятеро человек уже заключены под стражу.