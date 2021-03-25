Пятеро детей остались круглыми сиротами: Под Оренбургом 18 человек скончались из-за суррогатного алкоголя

Центральный аппарат СКР займётся расследованием массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статьям о производстве и сбыте немаркированной алкогольной продукции, в том числе повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Как сообщало в официальном телеграм-канале правительство региона, число смертельных жертв отравление дошло до 18. Всего отравления зафиксировали среди 37 человек. Два человека находятся в тяжелом состоянии, на ИВЛ.

Региональное управление СКР отчитывается о задержании 50-летней жительницы села Джасай, у которой при обыске в доме найдено 132 бутылки со спиртосодержащей продукцией. Ещё двух человек задержали в городе Орске, они приходятся родственником основному фигуранту дела и подозреваются в том, что способствовали производству и сбыту опасного алкоголя. Всего на текущий момент задержаны шесть человек.

Известно, что в селе Акжарское от алкоголя скончалась семейная пара, которая воспитывала пятерых детей. Детей под опеку взяла тетя, а губернатор региона Денис Паслер поручил оказать семейству всю необходимую помощь, в том числе выделить из резервного фонда деньги на погребение.

Губернатор призвал всех глав поселений и других территорий в первую очередь провести работу с населением.

«Подомовые обходы, общение с односельчанами - нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у людей может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь. Сделайте особый акцент на этой работе, цена - жизнь людей»

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