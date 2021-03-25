Число смертей после отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 26

В Оренбургской области число пострадавших после употребления суррогатного алкоголя выросло до 54 человек, количество погибших увеличилось с 21 до 26 за ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инну Аверкову.

«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжёлом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», - рассказала Аверкова.

Ранее сообщалось, что за вечер 8 октября число погибших от суррогатного алкоголя выросло с 18 до 21. Пострадали от распития контрафактного алкоголя 49 человека, пишет «Оренбург-медиа». Сейчас во всем регионе проходит массовая информационная работа с населением, чтобы исключить отравления во время грядущих выходных. По факту производства и сбыта «палёного» спиртного задержаны шесть человек.