Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием Собчак. Возбуждено уголовное дело

Во вчерашней аварии в Сочи, в которой автомобиль телеведущей Ксении Собчак выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, принял участие и автобус — Volkswagen после удара задел его по касательной, но пассажиры не пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края, взявшая расследование дела на контроль.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия МВД было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Прокуратура уточняет, что авария произошла на дороге «Адлер-Альпика Сервис», которая соединяет Адлер и Красную поляну. По данным ведомства, скончалась лишь одна женщина 1986 года рождения — ещё двое пассажиров Volkswagen были госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее источник «Интерфакса» утверждал, что один из них погиб по дороге в больницу.