22-летняя дочь Рамзана Кадырова возглавила республиканское министерство культуры

22-летняя дочь Рамзана Кадырова перейдёт с должности замминистра на место министра культуры Чечни. С этим её поздравил в личном Instagram спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

«От всей души желаю дорогой ПЛЕМЯННИЦЕ успехов и удачи в работе, реализации намеченных планов и новых идей», – обратился к родственнице Даудов (буквенный регистр – авторский).

Спикер парламента отметил, что Айшат Кадырова к своим годам на занимаемой должности смогла серьёзно улучшить систему библиотек, домов культуры и театров Чечни.

«Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором. Об этом свидетельствуют высокие профессиональные результаты и достижения, которых она достигла в должности Первого заместителя министра культуры Чеченской Республики и во главе Модного дома FIRDAWS»

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Год назад в Чечне заместителем местного департамента Роспотребнадзора был назначен приёмный брат Рамзана Кадырова.