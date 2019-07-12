СМИ: интим-магазин "дочери Кадырова" скрывает выручку от налоговой

Магазин эротического белья «Lady A», владелицей которого считают дочь главы Чечни Айштат Кадырову, работает с нарушениями.

Напомним, об открытии в центре Грозного бутика эротического женского белья и интимных аксессуаров «Lady A», хозяйкой которого, предположительно, выступает старшая дочь Рамзана Кадырова, Sobesednik.ru писал еще в декабре 2017 года.

Как передает издание «Открытые медиа», журналисты которого изучили работу бутика, товары «Lady A» рекламируются в закрытом аккаунте в Instagram, на который подписаны свыше 45 тысяч человек.

В постах на страничке на продажу выставляются эротические аксессуары, например, золотые наручники и хлысты с сердечком, интимные товары вроде возбуждающих гелей и большой ассортимент нижнего белья. При этом под фотографиями товара размещается запись с указанием цен, размеров, а также с фразой «только, тс-с-с, ведь это наша маленькая тайна…»

При этом после покупки клиентам предоставляют недействительные кассовые чеки, что указывается на платежках. На чеках также нет имени продавца, индивидуального номера налогоплательщика и других реквизитов.

По словам экспертов, это серьезное нарушение, поскольку отсутствие данной информации указывает на то, что используемая магазином контрольно-кассовая техника не поставлена на учет в налоговом органе, а владельцы бутика скрывают свою выручку от государства и уходят от налогов.