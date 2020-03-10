Айшат Кадырова получила от отца медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Руководитель администрации правительства Чечни Ибрагим Закриев вручил дочери главы республики, Рамазана Кадырова, Айшат Кадыровой медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Указ о награждении был подписан самим Рамзаном Кадыровым.

Напомним, Айшат Кадырова является руководителем модного дома Firdaws, в котором представлены костюмы, выполненные в традициях чеченской культуры. Также благодарственным письмом отмечена работница модного дома Лиана Хасимикова.

«Каквказский узел» пишет, что некоторые жители региона усомнились, что Айшат Кадырова сделала достаточно для получения медали. Местный житель по имени Салавди в комментарии СМИ отметил, что дочь главы республики только провела показ Дома моды в Париже, хотя чеченские ансамбли и артисты делают для популяризации культуры гораздо больше.

Другой житель Грозного ответил журналистам, что не стоит придавать какого-либо значения, кому из приближенных и родственников Кадыров вручает медали.