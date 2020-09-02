"Дочь Кадырова не хуже дочери Путина": Шевченко о новой должности 21-летней Айшат

Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат первым заместителем министра культуры Чечни.

Старшая дочь главы республики на протяжении последних лет возглавляла модный дом Firdaws, который шьет мусульманскую одежду и даже представляет ее на мировых подиумах. Говорят, среди покупателей есть представительницы богатых арабских кланов. В 2017 году Кадыров выдал Айшат замуж за сына своего друга, а в марте этого года она получила из рук отца медаль «За заслуги перед Чеченской республикой». Теперь девушка пошла еще дальше.

О назначении Айшат Кадыровой на должность замминистра культуры сообщил сам глава республики в своем телеграм-канале.

«Друзья, – написал он. – Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю ее с очередным важным событием в жизни».

Рамзан Кадыров добавил, что принял это «твердо взвешенное решение» после консультаций с главой республиканского Минкульта. «Решение о ее назначении принято, исходя из соответствующей инициативы дорогого брата, министра культуры ЧР Хож-Бауди Дааева. Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ».

«Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», – похвалил высокопоставленный отец свою дочь.

– Это событие находится в контексте установления сословной власти в Российской Федерации, – заявил в интервью Sobesednik.ru публицист, политик Максим Шевченко.

Если у нас дочь Путина является «главным экспериментатором» по вакцине от коронавируса, то почему остальным нужно держать свои семьи в черном теле?

– У нас давно уже общество не демократичное, а сословное с регионально-этнической спецификой, – замечает Шевченко. – Клановость и семейственность – это, кстати, можно сказать, и мировой тренд. Жена Билла Клинтона баллотировалась в президенты, это не вызывало ни у кого смущения, сын Джорджа Буша правил страной, как и его отец. Они, конечно, проходили выборные процедуры, а у нас отпрыски влиятельных родителей попадают в госаппарат через назначение. Но такая у нас своя азиатская специфика.