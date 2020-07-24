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В Госдуму вместо Машкова попала глава столичного отделения «Российских студенческих отрядов»

По состоянию на 6 октября Центризбиркомом зарегистрированы все 450 депутатов Государственной думы восьмого созыва

Фото: Global Look Press

Депутатом Госдумы от ЕР вместо актера Владимира Машкова и директора музея Пушкина Евгения Богатырева стала командир московского штаба организации «Российские студенческие отряды» Юлия Дрожжина.

Соответствующее постановление выпустила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

«ЦИК постановляет зарегистрировать депутата Госдумы восьмого созыва Юлию Дрожжину, избранную в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия», по федеральному избирательному округу», – цитирует документ агентство «Москва».

Напомним, сегодня Владимир Машков отказался от мандата депутата Государственной думы. Мандат планировали передать директору музея имени Пушкина Евгению Богатыреву, однако он также не захотел идти в парламент.

Юлия Дрожжина стала последним зарегистрированным депутатом. «Таким образом, все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы», – сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. 

Напомним, по итогам выборов в Государственную думу, которые проходили 17-19 сентября, по федеральным и одномандатным округам партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 27; ЛДПР – 21, партия «Новые люди» – 13. 

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