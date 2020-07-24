Актер Владимир Машков получит от ЦИК думский мандат единоросса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует передать мандат депутата Госдумы от «Единой России», директора Театра наций Марии Ревякиной актеру Владимиру Машкову, следует из проекта постановления ЦИК.

«Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия"», – приводит РИА Новости текст постановления.

Вакантным считается мандат Ревякиной Марии Евсеевны (номер 9, региональная группа номер 38, город Москва).

Владимир Машков входил в московский список «Единой России» на выборах в Госдуму. После выборов стало известно, что Машков не получил депутатский мандат, поскольку, как заявили в «Единой России», «до него очередь не дошла».

В 2011 году Машков уже выдвигался в Госдуму от «партии власти» по Кемеровской области, однако от мандата отказался. В прошлом году актер агитировал за поправки в Конституцию.

Ранее сообщалось, что сотрудница RT, ранее судимая в США по статье об иноагентстве, Мария Бутина все-таки будет заседать в Госдуме. Свое место ей уступил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Сама Бутина проиграла выборы, выдвигаясь от Иркутской области. В этом регионе партия власти набрала лишь 29,54%.