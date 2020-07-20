Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:33

Паровозики, которые смогли. 66 единороссов делали вид, что шли в Думу, но отказались от мандатов

На 126 списочных мест ЕР в Госдуме пришлось 66 отказников. Их места займут те, кто был в конце региональных списков

Фото: Global Look Press

Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вместе со своими коллегами по первой пятерке лидеров федерального списка ЕР Еленой Шмелевой и Денисом Проценко оказались далеко не единственными представителями «Единой России», которые только делали вид, что собираются идти в Государственную думу. От полученных мандатов в итоге отказались 66 так называемых «паровозов» партсписков.

Как сообщает ТАСС, сегодня ЦИК перераспределил именно такое число мандатов среди партии власти. Депутатские кресла в итоге достанутся тем, кто был ниже в соответствующих региональных списках. К примеру, «Собеседник» уже рассказывал, что место в Госдуме займет ранее судимая и пошедшая на сделку с американскими спецслужбами сотрудница RT Мария Бутина. Она занимала второе место в списке «Единой России» по Кировской области. Так как ЕР там набрала меньше 30%, попасть в Думу она не должна была, но губернатор Игорь Васильев, занимавший первое место в списке, как оказалось, в парламент не собирался и уступил свой мандат.

Похожие случаи наблюдаются и в других регионах, где во главе списка «Единой России» также значились местные главы субъектов — никто из них в парламент не пошел. Отказались от «вторых» мандатов и те, кто параллельно прошел по одномандатным округам, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин или вице-спикер Петр Толстой.

Не пошли в Думу и полпреды президента Владимир Якушев (УФО) и Юрий Трутнев (ДФО), а также гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский и многие другие.

Есть отказники и среди других партий. У КПРФ таких трое: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Орловской области Андрей Клычков и зампред Мособлдумы Константин Черемисов. У ЛДПР от мандата отказался Кирилл Правдин — его место займет Борис Пайкин.

Впервые прошедшая в думу партия «Новые люди» также перераспределила два мандата по партспискам: не пойдут в Думу Сергей Кузнецов и Денис Шитов.

Отмечается, что по партийным спискам «Единая Россия» получает всего 126 мест, а значит более половины из них займут люди, которых в Думу «протащили» более популярные товарищи.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Политика 21 минуту назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 5 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 неделю назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 5 минут назад

Коммунист Евгений Ступин: Арестовано уже порядка 90 членов КПРФ

Политика 21 минуту назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Общество 25 минут назад

В Group-IB заявили о невиновности Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене

Политика 43 минуты назад

Юрист КПРФ арестован на 10 суток

Политика 51 минуту назад

Германия пояснила, что не она блокировала RT, а YouTube. МИД РФ уже потребовал наказать всех

Общество 2 часа назад

«Расформировать к чертям собачьим!»: юрист предложил, что делать с военчастью после гибели двух солдат

Общество 2 часа назад

В Кремле рассказали, что Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

Политика 2 часа назад

Прилепин не отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы передать его соратнику

Общество 3 часа назад

Явлинский рассказал о перенесенной операции на сердце

Общество 3 часа назад

Рекордная смертность от COVID-19 в России фиксируется второй день подряд

Общество 4 часа назад

Основателя компании по кибербезопасности Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

Общество 5 часов назад

Секреты чистоты. Кожура от яблок уберет налет в кастрюлях, а квас обновит серебренные приборы

Общество 5 часов назад

Фракция КПРФ покинула заседание Мосгордумы

Общество 5 часов назад

Власти Беларуси заблокировали сайт «Комсомольской правды»

Политика 5 часов назад

Роскомнадзор грозит YouTube блокировкой из-за ограничений немецких каналов RT

Общество 5 часов назад

Вперед к светлому прошлому. Минстрой хочет отправить студентов на стройки

Общество 6 часов назад

Милонов решил бороться с «радугой» в футболе с помощью «традиционных ценностей»

Общество 6 часов назад

Правительство раскритиковало идею сдавать ГИА по желанию

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика