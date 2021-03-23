ЦИК заявил, что статья, по которой была арестована Бутина в США, не является преступлением в РФ

Центризбирком сообщил, что не получал от уполномоченных органов сведений о наличии у кандидатки в депутаты Госдумы Марии Бутиной уголовной судимости. Об этом ведомство заявила в ответе на запрос телеканала «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом).

Ранее Бутину обвинили в том, что она не указала на сайте ЦИК свою судимость, которую получила на территории США как «иностранный агент без регистрации». Из-за этого там она провела 18 месяцев в заключении.

«Указанное деяние Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением не признается. Учитывая изложенное, оснований для указания сведений о судимости в представляемых документах в отношении кандидата Бутиной М.В. не имеется», – ответили в ЦИК.

До этого Марию Бутину пытались снять с выборов из-за наличия иностранных активов.