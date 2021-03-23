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Идущую в депутаты от ЕР Марию Бутину обвинили в сокрытии судимости от ЦИК

На сайте ЦИК отсутствует указание на то, что кандидат от ЕР Мария Бутина имеет судимость, хотя она отсидела в американской тюрьме

Фото: Facebook

Мария Бутина

Один из избирателей пожаловался на «Карту нарушений» «Голоса»* на кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России», сотрудницу RT Марию Бутину. Заявитель считает, что идущий по партийным спискам кандидат скрыла от Центральной избирательно комиссии информацию о свой судимости.

Напомним, что Бутина была привлечена к ответственности за незаконный лоббизм в США. Она больше года провела в американской тюрьме за продвижение политических интересов российских властей без официальной регистрации в качестве «иностранного агента».

Заявитель также отмечает, что в Федеральном законе, регулирующем выборы в России, информация о судимости кандидата, которую ЦИК обязан указывать в информационных материалах, а сам кандидат предоставлять, описывается не только как нарушение УК РФ, но и как судимость по «статье закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации».

Как считает избиратель, указавший на это, в российское законодательство имплементированы и ответственность за деятельность «иностранного агента», а также другие вменявшиеся Бутиной обвинения, а значит информация о судимостях должна быть указана в соответствующей графе материалов ЦИК.

Sobesednik.ru зашел на сайт ЦИК и убедился, что в настоящий момент соответсвующая графа в случае с Бутиной не заполнена, то есть там нет никаких указаний на наличие у неё судимости.

Мария Бутина идет на выборы по региональному списку «Единой России». Победа правящей партии обеспечит ей место в Государственной думе.

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения». 

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