Бутина идет в Госдуму от ЕР. Она сотрудничала с властями США и отсидела в тюрьме

Работник телеканала Russia Today Мария Бутина намерена баллотироваться в Госдуму в Кировской области. Как пишет Znak.com, она собирается выдвигаться от «Единой России», но в саму партию «осознанно не вступает».

Бутина ранее долгое время жила в США, она также имеет судимость, там её осудили на полтора года тюрьмы за незаконное лоббирование и досрочно выпустили осенью 2019 года. Ранее она признала свою вину и пошла на сделку. Главный редактор «Эха Москвы» публиковал подписанные её документы о признании вины и готовности сотрудничать с властями США:

«Вообще те ребята, которые посмотрели этот документ, они сказали, что не то что при товарище Сталине, при товарище Горбачеве за такое расстреливали. Я не знаю, может быть это была шутка. Но не просто признание вины, а сотрудничество.

А поскольку человек признает себя агентом российского государства, должен был рассказать про других агентов. Иначе бы было другое решение суда», — пояснял журналист.

«Кировская область — очень гостеприимный регион, здесь много молодых и эрудированных людей. Я вижу здесь запрос на молодых политиков, желаю области работать с молодыми политиками, поэтому я буду рада представлять этот регион», — комментируя свое выдвижение Бутина, добавляя, что она поддерживает идею вынести все СИЗО за черту города. В «Единую Россию», которая может её выдвинуть, женщина вступать не собирается, причины такого решения не называет.

Заявление о её выдвижении вызвало споры в социальных сетях. Некоторые вступили в дискуссию о том, связано ли нежелание Бутиной вступать в «Единую Россию» нежеланием портить свою репутацию или наоборот — репутацию партии власти. Другие, например, Мария Певчих из команды Навального задалась вопросом, может ли работник RT идти в депутаты «с американской судимостью» — юрист команды Навального Владлен Лось поясняет, что судимость уже погашена, так что она не мешает выдвижению.

Впрочем, Бутиной ещё нужно победить на праймериз «Единой России». Будет ли она выдвинута по одномандатному округу или по региональным спискам, не уточняется.

Напомним, что именно Бутина посещала ранее Алексея Навального в колонии и нахваливала её, сравнивая с пионерским лагерем. Туда её пустили от Общественной палаты под видом правозащитника.