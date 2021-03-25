Телеграм-канал КПРФ сообщает со ссылкой на заведующего по протестной работе Павла Иванова, что сотрудники полиции в штатском осадили московский горком партии. «На данный момент, по нашим прикидкам, их до 20 человек. Со всех сторон они окружили – запасные выходы, окна и так далее», – говорит Иванов. По его словам, полиция пытается выловить всех устроителей встречи с депутатами (так ее называет называет глава партии Геннадий Зюганов).

Также полиция продолжает приходить к участникам так называемого «рашкинга», который прошел 20 сентября на Пушкинской площади. Приходят не только к активистам, политикам, но и к журналистам, которые освещали встречу. Журналистка «Собеседника» Надежда Гужева сегодня ходила на «допрос» в связи с присутствием в несанкционированной встрече, о чем рассказала в своем материале:

Sota пишет о задержании координатора «Левого фронта» Леонида Развозжаева. Задержанная ранее депутат Мосгордумы Елена Янчук уже вышла из ОВД «Северное Измайлово». На нее составили протокол по митинговой статье. Также сообщается, что около Мосгордумы дежурят сотрудники центра «Э», где ожидают депутатов КПРФ и их помощников. Задержанный Сергей Удальцов останется в ОВД до утра. Завтра в 10:00 по его задержанию пройдет заседание в Симановском суде.

Сотрудница RT, ранее судимая в США по статье об иноагентстве, Мария Бутина все-таки будет заседать в Госдуме. Свое место ей по-джентельменски уступил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Ранее Бутина проиграла выборы, выдвигаясь от Иркутской области. В этом регионе партия власти набрала лишь 29,54%.

Пресс-служба Смольного сообщила, что губернатор Беглов освободил от занимаемых должностей вице-губернаторов Николая Бондареко и Александра Бельского. На последнего точила зуб даже глава ЦИК Элла Памфилова, поскольку Бельский был депутатом городского парламента при своем статусе вице-губернатора.

Подмосковье и регионы начинают разворачивать дополнительные койки в стационарах для пациентов с коронавирусом и пневмонией. В Подмосковье за прошедшие будние дни было развернуто 750 больничных коек, а в ближайшие пять дней их станет еще на 950 единиц больше. За минувшие сутки Россия вновь вышла на антирекорд по числу смертей от коронавируса – 828 человек умерли.

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