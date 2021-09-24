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Каждому депутату купят по смартфону за счет бюджета

Это будет китайский телефон за 10 тысяч, пользоваться которым народные избранники вряд ли станут. У всех есть личные

Фото: Пресс-служба Государственной думы

Госдума закупает депутатам нового созыва 450 китайских смартфонов Realme C21 на общую сумму 4,3 миллиона рублей. Контракт с ООО «Московский центр продаж», как сообщает РБК, был заключен ещё летом. Прежнему созыву также покупали телефоны фирмы Alcatel, которыми те в основном не пользовались, признались некоторые народные избранники.

Покупать телефоны будут за счет бюджета, хотя месячная зарплата депутата составляет порядка полумиллиона рублей в месяц. При этом, по закону, руководители федеральных органов власти не могут через госзакупки приобретать себе гаджеты дороже 15 тысяч, а их помощники — дороже 10 тысяч. Новые депутатские смартфоны обойдутся чуть дешевле, в 10 тысяч за штуку.

«У меня есть личный телефон, по всем вопросам я использую только его», — пояснил РБК депутат действующего созыва Алексей Чепа. Его коллега Татьяна Цыбизова также сказала, что купленный ей за госсчет смартфон она не использует: «Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов», — уточняет она, добавляя, что сама пользуется своим устройством.

Телефоны должны доставить в Госдуму до конца года.

Теги: #Госдума

Рубрика: Общество

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