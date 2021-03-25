Готовивший нападение на колледж признал вину и был отправлен в психдиспансер

В Красноярском крае задержали 18-летнего жителя Краснотуранского района, который обвиняется в приготовлении к убийству в колледже. Об этом сообщили в СКР.

По версии следователей, в 2020 году, во время обучения в КГБПОУ «Южный аграрный техникум» в Краснотуранском районе, у обвиняемого в результате произошедшего со сверстниками конфликта, которые, по его словам, оскорбляли его, возник умысел на совершение их убийства.

В конце мая 2021-го он приобрел в одном из магазинов патроны к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству и намеревался совершить убийство трех обидчиков в здании колледжа.

Как отмечается, преступление удалось предотвратить благодаря своевременному вмешательству правоохранителей и реализации ими комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе проведения осмотра по месту жительства сотрудниками УФСБ обнаружены и изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей, которые он планировал использовать в качестве орудия совершения убийств.

В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек был помещен в краевой психоневрологический диспансер для обследования. Вину он признал, ему избрана мера пресечения.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о задержании молодого человека, готовившего нападение на школу в Красноярском крае.